В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников Национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2019". Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Michael Soul, "Humanize"

2. Ева Коган, "Run"

3. ЗЕНА, "LIKE IT"

4. Алёна Горбачёва, "Can we dream"

5. КейСи, "No Love Lost"

6. Эммануэль Имагбе, "Champion"

7. Sebastian Roos, "Never Getting Close"

8. Группа "NAPOLI", "Let it go"

9. Группа "Аура", "Чаравала"

10. Группа "PROвокация", "Running Away From The Sun"

По традиции, Белтелерадиокомпания осуществляла онлайн-трансляцию с прослушивания на официальном сайте tvr.by. С выступлениями конкурсантов можно ознакомиться в разделе " Спецпроекты ".

Жеребьевка финалистов Национального отбора состоится в медиахолдинге 5 февраля, в 11.00.

Финал пройдет не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире в формате шоу. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри, объявляется победителем Национального отборочного тура и становится официальным представителем Беларуси для участия в международном конкурсе.

Конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал – 18 мая.