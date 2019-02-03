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ЕС вновь выступил с заверениями о поддержке СВПД

04.02.2019 21:35 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС принял в понедельник постановление по Ирану, в котором выражается приверженность Евросоюза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Напоминая заключения совета от ноября 2016 года, Европейский союз выражает решительную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий и поддержку, которую он продолжает ему оказывать", - говорится в распространенном вечером в понедельник в Брюсселе постановлении Совета ЕС,

По мнению совета, СВПД "представляет собой основной элемент всемирной архитектуры ядерного нераспространения и успех многосторонней дипломатии, который был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в рамках его резолюции 2231".

В постановлении Совета ЕС выражается удовлетворение тем, что Иран продолжает "полную и эффективную реализацию своих обязательств в ядерной области, как это подтвердило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) в тринадцати следовавших друг за другом докладах", включая последний, опубликованный 12 ноября 2018 года.

ЕС подтвердил, что Иран должен продолжать выполнять все свои обязательства, а также полностью сотрудничать с МАГАТЭ.

"ЕС приветствует обязательство Ирана никогда не стремиться иметь, разрабатывать или приобретать ядерное оружие", - сказано в документе.

В Евросоюзе отдают себе отчет, что снятие санкций представляет собой главный элемент СВПД и "горячо сожалеют по поводу восстановления санкций Соединенными Штатами в результате их выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий".

"Европейский союз подчеркивает усилия, развернутые для сохранения выгод экономического характера и более широкого значения для Ирана, как это предусматривает Совместный всеобъемлющий плана действий. Эти усилия поддержаны инициативой Франции, Германии, и Соединенного Королевства, направленной на запуск специальной компании, уже зарегистрированной как частная организация, чтобы оказать позитивное воздействие на торговлю и экономические отношения с Ираном, но также и особенно на жизнь иранцев", - отмечается в постановлении Совета.

В нем разъясняется, что этот специальный расчетный механизм (INSTEX SAS), будет оказывать поддержку европейским экономическим операторам, осуществляющим законные торговые обмены с Ираном в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

В ЕС подтверждают "непоколебимую решимость довести до успешного завершения эту работу. Евросоюз также напомнил о введении в действие 7 августа 2018 года "блокирующего регламента" для защиты европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций.

 
 
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Совет ЕС принял в понедельник постановление по Ирану, в котором выражается приверженность Евросоюза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской...
 
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