В Беларуси ищут ребенка для озвучки мультфильма

В рамках XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки проходит конкурс для мальчиков и девочек от 5 до 13 лет. Победитель поучаствует в создании нового мультфильма по мотивам серии сказок "Волшебный огород бабушки Ярины" белорусской детской писательницы Елены Пушкиной. Его голос станет голосом одного из персонажей мультфильма.

Чтобы стать участником, каждый конкурсант должен прочитать любимое стихотворение, записав это на видео, и выложить в Instagram профиль до 7 февраля включительно. Подробные правила конкурса опубликованы в официальном Instagram аккаунте XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки. Там же 8 февраля будут опубликованы результаты конкурса.

Всех участников пригласят на спектакль по мотивам новой книги Елены Пушкиной, который состоится 9 февраля с 13:00 до 14:00. 15 ребят получат призы от автора. Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри: Андрей Курейчик (продюсер и кинодраматург), Александр Кашперов (актер, заслуженный артист Республики Беларусь), Артур Ильиных (актер и кинорежиссер), Андрей Черный (продюсер, директор театральной компании "Театр Ч").

Елена Пушкина – автор детских сказок и развивающих рассказов. Из последних книг писательницы – серия книг "Волшебный огород бабушки Ярины", "Развивающая азбука в стихах и картинках", "Обучающие карточки".

Серия сказок "Волшебный огород бабушки Ярины", по которой и будет сниматься мультфильм, – это веселые и интригующие приключения овощей: огурчика Родничка, помидорки Ляночки и других героев, живущих в Волшебном огороде бабушки Ярины.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля в выставочном комплексе «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14). На мероприятии представят книги из 35 стран.