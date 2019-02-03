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Папа Франциск призвал религиозных деятелей противостоять вооруженным конфликтам
Папа Римский Франциск в ходе визита в ОАЭ призвал религиозных деятелей к совместному противостоянию войне, призвав их продвигать мир и быть орудием мира, передает в понедельник Радио Ватикана.
"Мы должны противостоять логике вооруженной силы, монетизации взаимоотношений, вооружения границ, строительства стен и принуждения бедных к молчанию: всему этому давайте противопоставим мягкую силу молитвы и ежедневного диалога", - сказал понтифик, выступая на межрелигиозной встрече у Мемориала основателя в Абу-Даби.
При этом он упомянул о тяжелой ситуации в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии.
Папа Франциск указал на ценность каждой человеческой жизни. " Нельзя воздавать честь Творцу, если мы не бережем сакральность каждой человеческой личности и каждой человеческой жизни, признание одинаковых прав для каждого человека означает прославление Имени Божьего на земле", - отметил он.
По его словам, тяжким осквернением имени Бога является его использование для оправдания ненависти и насилия. "Нет такого насилия, которое можно оправдать с религиозной точки зрения", - подчеркнул Папа Франциск.
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Папа Римский Франциск в ходе визита в ОАЭ призвал религиозных деятелей к совместному противостоянию войне, призвав их продвигать мир и быть орудием мира, передает...
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