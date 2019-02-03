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Подросток и закон

04.02.2019 — Разное | Единство  
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С целью профилактики правонарушений, противоправных поступков в СШ №2 г.Борисова для учащихся 7-х классов организован тематический воспитательный час «Подросток и закон». На мероприятии учащиеся   обсудили социальные нормы поведения в обществе, поступки правомерные, то есть соответствующие нормам права, требованиям законов, и неправомерные, то есть противоречащее нормам права, повторили, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за что несем ответственность. Учащимися сделан вывод о том, что поступок всегда связан с определенной ответственностью человека за свои действия.

А.Л.ДЕНИСЕНКО

 
 
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Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.К сожалению, не каждый подросток имеет...
 
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