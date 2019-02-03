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Как Гродненщина отметит годовщину вывода советских войск из Афганистана
04.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Самыми важными событиями, приуроченными к этой дате, станут торжества, которые проведут в областном и районных центрах Гродненщины в канун дня вывода советских войск из Афганистана и непосредственно 15 февраля, в день памяти воинов-интернационалистов. Всего запланировано сотни мероприятий. Какими событиями будут наполнены эти дни, обсудили на заседании областного организационного комитета в
– 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Значимость этой драматической страницы нашей истории сложно переоценить. В далеком Афганистане советские воины в условиях боевой жизни сохраняли верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Память об их подвиге жива. Юбилейная дата – особый повод высказать уважение ветеранам афганской войны, почтить минутой молчания память тех, кто с нее не вернулся. Каждый воин-интернационалист в эти дни услышит слова благодарности, в честь них пройдут торжественные церемонии, будут вручены юбилейные медали «30 лет вывoда советских войск из Афганистана», – отметил заместитель председателя
Сегодня в области свыше двух тысяч ветеранов войны в Афганистане, из них более 1160 – проживают в областном центре. В преддверии годовщины окончания афганской войны в Гродно и районах повсеместно пройдут выставки, концерты, круглые столы, патриотические акции. В каждом из районных центров уже разработаны свои концепции.
Например, в Берестовицком районе одним из знаковых событий станет открытие в агрогородке Малая Берестовица памятного знака воинам-интернационалистам. В преддверии памятной даты в Свислочском районе проведут автопробег к местам захоронений свислочан, погибших в Афганистане. Конкурс патриотической песни уже стартовал на Островетчине, а в Кореличском районе сотни школьников и молодежь объединит патриотическая акция «Черный тюльпан». Сделанные в технике оригами тюльпаны из бумаги черного цвета как символ памяти павшим героям и знак уважения ветеранам афганской войны, будут вручаться всем участникам торжественных мероприятий.
В каждом районе и Гродно пройдут митинги-реквиемы, где минутой молчания почтут память погибших воинов. В школьных музеях открыты экспозиции, посвященные истории афганской войны, там активно проводят экскурсии, организуют уроки мужества и встречи детей и молодежи с воинами-интернационалистами. Во многих районах запланированы спортивно-массовые мероприятия. На Вороновщине пройдет зимняя спартакиада памяти воина-интернационалиста Франца Лужиса, а в Мостах поклонников волейбола соберет открытый турнир памяти воина-интернационалиста Александра Савчука.
В области делается все возможное, чтобы оказать семьям воинов-интернационалистов необходимую помощь и поддержку. Помощь оказывается по разным направлениям. В том числе организован регулярный медосмотр ветеранов афганской войны. Воины-интернационалисты направляются на лечение, проходят реабилитацию, нуждающимся выделяются технические средства передвижения, путевки на санаторно-курортное лечение. В преддверии памятной даты воины-интернационалисты и семьи погибших в Афганистане получат адресную материальную помощь.
– Особая категория – это матери и жены погибших в Афганистане, они также окружены заботой и вниманием. И в этом году никто из них не должен остаться без внимания. В том числе, если нужно, и необходимой медицинской помощи. Важно помнить о благоустройстве и порядке на мемориалах и воинских захоронениях тех, кто не вернулся с афганской войны. Все они должны быть приведены в порядок, за каждым захоронением должны быть закреплены ответственные предприятия, организации, волонтеры. Важно учесть все обстоятельства, чтобы достойно отметить 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана, – сказал Виктор Лискович.
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Митинги-реквиемы, встречи с афганцами и акция оригами «Черный тюльпан». Как Гродненщина отметит годовщину вывода советских войск из Афганистана
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