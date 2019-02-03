ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу

04.02.2019 22:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На чемпионате по фотографированию птиц, так называемым фотобёрдингу, Минщина поразила кадрами, которые помогли сделать практически сенсационные открытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу

Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу

Вообще нынешнее соревнование побило все рекорды и по количеству участников, и по количеству зарегистрированных видов птиц. Впервые чемпионат проводился зимой и в новом формате: не было необходимости собираться в конкретном городе – отправиться на фотоохоту можно было на территории всей страны.

100 человек, в том числе 22 семьи, сфотографировали почти 90 различных видов пернатых. Некоторые кадры стали неожиданностью даже для организаторов.

Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу

Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Очень интересной была фотография, присланная одной из команд из Жодино: недалеко от города сфотографировали хохлатого жаворонка. Эта птица занесена в Красную Книгу и встречается, в основном, по югу Беларуси, в Полесье.

Но такая фотография в зимнее время хохлатого жаворонка далеко на севере от Минска, наверное, на уровне сенсации, потому что уже давно не встречали этот вид. Хотя раньше он гнездился и в Минске, и в Борисове. Сейчас эти птицы встречаются, в основном, по югу Беларуси.

В Борисове также сумели сфотографировать самого крупного хищника страны – орлана-белохвоста, а также виды, которые у нас редко зимуют.

Победителей определили в более чем 10 номинациях, среди которых «Оригинальный ракурс», «Лучший дебют», «Позитив» и «Лучшее качество фотографий».

Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. Птицы Беларуси
Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. Птицы Беларуси
Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Фото. Птицы Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На чемпионате по фотографированию птиц, так называемым фотобёрдингу, Минщина поразила кадрами, которые помогли сделать практически...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси определены финалисты отборочного тура на «Евровидение-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика