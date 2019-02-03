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Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу
Новости Беларуси. На чемпионате по фотографированию птиц, так называемым фотобёрдингу, Минщина поразила кадрами, которые помогли сделать практически сенсационные открытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вообще нынешнее соревнование побило все рекорды и по количеству участников, и по количеству зарегистрированных видов птиц. Впервые чемпионат проводился зимой и в новом формате: не было необходимости собираться в конкретном городе – отправиться на фотоохоту можно было на территории всей страны.
100 человек, в том числе 22 семьи, сфотографировали почти 90 различных видов пернатых. Некоторые кадры стали неожиданностью даже для организаторов.
Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Но такая фотография в зимнее время хохлатого жаворонка далеко на севере от Минска, наверное, на уровне сенсации, потому что уже давно не встречали этот вид. Хотя раньше он гнездился и в Минске, и в Борисове. Сейчас эти птицы встречаются, в основном, по югу Беларуси.
В Борисове также сумели сфотографировать самого крупного хищника страны – орлана-белохвоста, а также виды, которые у нас редко зимуют.
Победителей определили в более чем 10 номинациях, среди которых «Оригинальный ракурс», «Лучший дебют», «Позитив» и «Лучшее качество фотографий».
Фото. Птицы Беларуси
Фото. Птицы Беларуси
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Фото. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц
Фото. Птицы Беларуси
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Новости Беларуси. На чемпионате по фотографированию птиц, так называемым фотобёрдингу, Минщина поразила кадрами, которые помогли сделать практически...
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