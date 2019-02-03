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«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»
Новости Беларуси. Подарки будущим чемпионам. Лыжные комплекты получили школы и гимназии центрального региона в рамках акции «Минщина спортивная. Зима», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Около 600 новых пар зимнего оборудования поступило в распоряжение учреждений образования Борисовского, Дзержинского и Березинского районов. За это время здесь выпустилось много учеников, которые реализовали себя именно в спорте.
Тимофей Гудвилович, ученик гимназии № 1 Дзержинска:
Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Всего в рамках акции руководство Минской области презентует 3 тысячи лыжных комплектов. Кроме зимнего оборудования, школьникам также подарят футбольные мячи, чтобы у учащихся была возможность развивать свои спортивные задатки круглый год.
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«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»
Новости Беларуси. Подарки будущим чемпионам. Лыжные комплекты получили школы и гимназии центрального региона в рамках акции «Минщина спортивная. Зима», сообщили в...
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