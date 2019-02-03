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«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

04.02.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подарки будущим чемпионам. Лыжные комплекты получили школы и гимназии центрального региона в рамках акции «Минщина спортивная. Зима», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

Около 600 новых пар зимнего оборудования поступило в распоряжение учреждений образования Борисовского, Дзержинского и Березинского районов. За это время здесь выпустилось много учеников, которые реализовали себя именно в спорте.

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

Тимофей Гудвилович, ученик гимназии № 1 Дзержинска:
На физкультуре я люблю кататься на лыжах, потому что это помогает укрепить здоровье. Каждую субботу у нас проходят спортивные состязания на лыжах. И я люблю приходить и кататься на лыжах.

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
На празднике встреч выпускников мы протягиваем добрую ниточку между поколениями 30-летней, 40-летней, 20-летней давности и нынешними 10-классниками и 11-классниками. Почему? Всегда говорят, что раньше увлекались спортом большее количество парней и девушек. А мы доказываем, что спорт активно живет и сегодня.

Всего в рамках акции руководство Минской области презентует 3 тысячи лыжных комплектов. Кроме зимнего оборудования, школьникам также подарят футбольные мячи, чтобы у учащихся была возможность развивать свои спортивные задатки круглый год.

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»

«Спорт активно живёт». Лыжные комплекты подарили школам и гимназиям в рамках акции «Минщина спортивная. Зима»
 
 
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Новости Беларуси. Подарки будущим чемпионам. Лыжные комплекты получили школы и гимназии центрального региона в рамках акции «Минщина спортивная. Зима», сообщили в...
 
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