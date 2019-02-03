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Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

04.02.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жизнь – в красках. В Минске открылась выставка юного художника Максима Лагуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14-летний мальчик с аутизмом видит мир не так, как обычные люди. Он передает его через графику и классический рисунок.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

В экспозиции представлено около 20 работ. В каждом произведении – его личный опыт. Полотна иллюстрируют наблюдения мальчика за повседневной жизнью, его эмоции и мысли. Прежде чем написать картину, Максим ее долго обдумывает. В работах прослеживается умение создавать уникальные образы.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Алексей Лагун, отец:
С детства ему просто подсовывали в нужный момент карандаши, ручки, фломастеры, и он начал что-то делать. Потом мы заметили, что ему это нравится.

Он какие-то истории придумывает сам. Он иногда может серию целую рисовать. Даже это можно выстроить, как кадры мультфильма. Это какая-то разрядка для него.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Лариса Финкельштейн, искусствовед:
Мальчик абсолютно самостоятельно мыслит, как настоящий художник. Он нигде не берет сюжеты, он их придумывает сам. И вот эта арт-терапия – не только хороший способ социализации не совсем здоровых детей, но и просто расширение круга возможностей, общения.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Выставка «Вокруг меня» в Белорусском музыкальном театре будет работать до конца марта. Благодаря экспозиции каждый сможет не только познакомиться с творчеством юного художника, но и понять, как устроен мир людей с аутизмом. Согласно мировой статистике, на каждых 150 детей приходится один ребенок с подобным расстройством.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Выставка картин Максима Лагуна в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Выставка картин Максима Лагуна в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Выставка картин Максима Лагуна в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Выставка картин Максима Лагуна в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Персональная выставка 14-летнего художника с аутизмом в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Персональная выставка 14-летнего художника с аутизмом в Минске
Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске
Фото. Персональная выставка 14-летнего художника с аутизмом в Минске

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жизнь – в красках. В Минске открылась выставка юного художника Максима Лагуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14-летний мальчик с...
 
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