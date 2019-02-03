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Горки для катания на тюбингах обустроили во Фрунзенском районе столицы

04.02.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе обустроили бесплатные горки для катания на тюбингах. Новинки появились на улицах Панченко, Каменногорской, Янковского и в парке Уго Чавеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горки для катания на тюбингах обустроили во Фрунзенском районе столицы

Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры.

В 2020 году количество безопасных площадок во Фрунзенском районе вырастет до 14.

Горки для катания на тюбингах обустроили во Фрунзенском районе столицы
 
 
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе обустроили бесплатные горки для катания на тюбингах. Новинки появились на улицах Панченко, Каменногорской, Янковского и в...
 
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