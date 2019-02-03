|
Горки для катания на тюбингах обустроили во Фрунзенском районе столицы
Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе обустроили бесплатные горки для катания на тюбингах. Новинки появились на улицах Панченко, Каменногорской, Янковского и в парке Уго Чавеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры.
В 2020 году количество безопасных площадок во Фрунзенском районе вырастет до 14.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе обустроили бесплатные горки для катания на тюбингах. Новинки появились на улицах Панченко, Каменногорской, Янковского и в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)