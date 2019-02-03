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Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

04.02.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске шесть ветеранов Великой Отечественной получили персональную кнопку помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это пилотный проект одной из бизнес-структур.

Специальный кулон работает по принципу мобильного телефона – через сим-карту. Но дозвониться по нему можно только оператору кол-центра, который переадресует вызов. Снабжен аппарат GPS-навигатором и датчиком падения. Значит, даже при потере сознания человеку смогут экстренно оказать помощь.

С подробностями корреспондент Анастасия Аласания.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Дозвониться в Центр помощи пока могут лишь два десятка белорусов. То есть только те, у кого есть специальные кулоны. Одно нажатие кнопки – и оператор готов оказать помощь.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Наталья Вилюга, оператор Центра помощи:
Клиент села в троллейбус – не на тот номер троллейбуса. Вышла на первой же остановке, нажала кнопку вызова. Мы по своему трекингу ее определили, где она находится, и привели ее домой.

Кулон снабжен GPS-навигатором и датчиком падения. Он сработает, даже если человек потеряет сознание.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Валентина Кудрицкая, врач Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи:
У каждого заболевания есть свой временной фактор для оказания медицинской помощи. Бывают случаи, когда одинокие падают, лежат несколько дней дома, инсульты. Вызывают уже соседи или родственники, которые обнаруживают, что они долго не выходят на связь.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Татьяна Кудряшова, житель Витебска:
Ее качает очень. Просто ножки заплетаются. Другой раз может упасть. Был один случай – упала. Вот, если упадет, никого в доме нет...

Полине Кондратьевой – 95. Долгие годы работала на шахте начальником строительства. А в годы войны разведчица могла на слух определить марку самолета и на какой высоте летит. Сегодня подводят и ноги, и память. Но рассчитывать на помощь, пока сестры нет дома, теперь она точно может.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Анастасия Аласания, СТВ:
Проект пока несовершенен. Например, сегодня оператор кол-центра дозвонился в приемную главврача Витебской станции скорой медицинской помощи, а должен был – дежурному диспетчеру. Конечно же, звонок переадресовали, но время упустили. Потому очень важно наладить связь с экстренными службами в каждом городе нашей страны.

Григорий Александрович в свои 97 – продвинутый интернет-пользователь. Общается в сети с близкими, читает новости на интернет-порталах. Поэтому даже не удивился, что белорусы придумали простую кнопку с непростой «начинкой».

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Григорий Рымашевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Случиться может всякое. Провода где-нибудь закоротили или еще что такое. И всё. И пыхнуло.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Татьяна Ромашова, директор территориального центра обслуживания населения Октябрьского района Витебска:
Если будет какой-то дискомфорт, возможно, они почувствуют запах дыма, газа или другое какое-то неудобство. Может быть, они просто захотят пообщаться в трудную минуту для себя.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Каждый кулон персонализирован. Потому оператор сразу увидит, по какому адресу и какого рода нужна помощь.

Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Фактором возникновения чрезвычайных происшествий в их доме является немощность. И эти граждане, как показывает практика, проживают одни.

Кулоны с тревожной кнопкой и их обслуживание довольно дорогостоящее удовольствие. Но для шести ветеранов Витебска – бесплатное. В ближайшей перспективе – еще один проект. Уже в Минске.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске шесть ветеранов Великой Отечественной получили персональную кнопку помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это...
 
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