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Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой
Новости Беларуси. В Витебске шесть ветеранов Великой Отечественной получили персональную кнопку помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это пилотный проект одной из бизнес-структур.
Специальный кулон работает по принципу мобильного телефона – через сим-карту. Но дозвониться по нему можно только оператору кол-центра, который переадресует вызов. Снабжен аппарат GPS-навигатором и датчиком падения. Значит, даже при потере сознания человеку смогут экстренно оказать помощь.
С подробностями корреспондент Анастасия Аласания.
Дозвониться в Центр помощи пока могут лишь два десятка белорусов. То есть только те, у кого есть специальные кулоны. Одно нажатие кнопки – и оператор готов оказать помощь.
Наталья Вилюга, оператор Центра помощи:
Кулон снабжен GPS-навигатором и датчиком падения. Он сработает, даже если человек потеряет сознание.
Валентина Кудрицкая, врач Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи:
Татьяна Кудряшова, житель Витебска:
Полине Кондратьевой – 95. Долгие годы работала на шахте начальником строительства. А в годы войны разведчица могла на слух определить марку самолета и на какой высоте летит. Сегодня подводят и ноги, и память. Но рассчитывать на помощь, пока сестры нет дома, теперь она точно может.
Анастасия Аласания, СТВ:
Григорий Александрович в свои 97 – продвинутый интернет-пользователь. Общается в сети с близкими, читает новости на интернет-порталах. Поэтому даже не удивился, что белорусы придумали простую кнопку с непростой «начинкой».
Григорий Рымашевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Татьяна Ромашова, директор территориального центра обслуживания населения Октябрьского района Витебска:
Каждый кулон персонализирован. Потому оператор сразу увидит, по какому адресу и какого рода нужна помощь.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Кулоны с тревожной кнопкой и их обслуживание довольно дорогостоящее удовольствие. Но для шести ветеранов Витебска – бесплатное. В ближайшей перспективе – еще один проект. Уже в Минске.
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Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой
Новости Беларуси. В Витебске шесть ветеранов Великой Отечественной получили персональную кнопку помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это...
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