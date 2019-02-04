5 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Новый год по лунному календарю. Сагаалган (Буддийский новый год).

ПРИМЕТЫ:

Агафий Полухлебник. День домашних забот.

РОДИЛИСЬ:

1812 Жорж Шарль ДАНТЕС, убийца А.С. ПУШКИНА.

1840 Джон Бойд ДАНЛОП, шотландский врач-ветеринар, придумавший пневматические шины и запатентовавший их в 1888 году. Кроме этого был известен как производитель боксёрских перчаток.

1840 Хайрем Стивенс МАКСИМ, американский конструктор оружия, включая знаменитый пулемёт.

1878 Андре Гюстав СИТРОЕН, французский инженер и промышленник, создатель автомобильной компании. Первым в мире начал использовать рекламу для увеличения продаж. По иронии судьбы, в последний путь на кладбище Монпарнас человека, положившего всю жизнь на продвижение марки Citroën, отвез катафалк, изготовленный фирмой-конкурентом «Рено».

1914 Уильям Сьюард БЕРРОУЗ, американский писатель. В 1951 году он убил свою жену Джоан ВОЛЛМЕР, когда, изображая Вильгельма Телля, пытался выстрелом сбить стакан с её головы. Кстати, термин «хэви метал» впервые появился в романе Берроуза «Экспресс «Сверхновая»» (1964).

1923 Леонид Дмитриевич ЩЕМЕЛЁВ, народный художник Беларуси.

1924 Александр Матвеевич МАТРОСОВ, российский солдат, закрывший грудью амбразуру фашистского дзота. По одной из версий, его настоящее имя Шакирьян МУХАМЕДЬЯНОВ, а фамилию Матросов он получил в детском доме. Известный всем подвиг был использован случайно находившимся в военной части журналистом для патриотической статьи. При этом сам командир полка Матросова узнал о подвиге своего солдата лишь из газет. Кстати, подобные подвиги солдаты совершали и до Матросова.

1930 Ростислав Иванович ЯНКОВСКИЙ, белорусский актёр. Старший брат актёра Олега ЯНКОВСКОГО. Умер в 2016 году.

1945 Шарлотта РЭМПЛИНГ, английская актриса.

1985 Криштиану РОНАЛДУ (душ Сантуш АЛВЕЙРУ), португальский футболист. Назван в честь президента США Рональда РЕЙГАНА. Лучший футболист мира и Европы. Рост 185 см, вес 80 кг. У него трое детей от суррогатной матери и дочь от его подруги Джорджины РОДРИГЕС.

1992 НЕЙМАР (да Силва САНТОС Жуниор), бразильский футболист, а с 2016 года - ещё и певец. Рост 175 см, вес 68 кг. В 19 лет стал отцом, 17-летняя подруга родила ему сына.

СОБЫТИЯ:

1752 В России вступило в силу правостороннее движение. Императрица ЕЛИЗАВЕТА повелела всем конным повозкам держаться правой стороны улицы.

1861 Американец Коулмен СЕЛЛЕРС запатентовал киноаппарат.

1928 Немецкий химик Адольф ВИНДАУС впервые синтезировал витамин D.

1919 В Германии открылась первая в мире пассажирская авиалиния, связавшая Берлин с Лейпцигом и Веймаром. На каждый рейс помещался только один пассажир. Бипланы, обслуживающие авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажир перед посадкой в самолет был вынужден надевать шлем, очки, лётный комбинезон и меховые унты.

1945 На скачках в Мексике лошадь «Большая Ракета» установила мировой рекорд скорости - 70 км/ч.

1976 Американка Мод ТАЛЛ стала самой старой в истории водительницей автомобиля, получив права в возрасте 104 лет.

1982 В Колумбии одновременно арестовали рекордное количество наркодельцов (495 человек) и конфисковали 95 кораблей.

1991 Столица Киргизии Фрунзе была переименована в Бишкек.

2002 Компания «Pepsi» сняла самый дорогой в истории рекламный ролик cтоимостью в $9 млн (с участием певицы Бритни СПИРС).