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«Прилагаю все усилия для решения проблем избирателей». Елена Колеснева – о своей работе за прошлый год

05.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Депутат Палаты представителей Национального соб­рания Республики Беларусь Елена Колеснева рассказала о проделанной работе в парламенте и в избирательном округе.

— Каким был минувший год для парламентариев?

— Палатой представителей в 2018 году принято 38 законопроектов в первом чтении и 80 во втором, в том числе ратифицировано 40 международных договоров и соглашений.

Они охватывают практически все сферы деятельности: предпринимательство, финансово-кредитную и инвестиционную политику, здравоохранение, аграрное, социальное и другие направления. Особое внимание уделялось вопросам законодательства, направленным на улучшение бизнес-­климата в нашей стране. В частности, внесены корректировки в Банковский и Налоговый кодексы, усовершенствованы система госзакупок, механизмы государственно-частного партнерства, рассмотрен ряд вопросов о декриминализации правонарушений в экономической сфере. Приняты законопроекты о защите прав потребителей, о массовых мероприятиях, о трансплантации органов и тканей человека, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об электронном документе и цифровой подписи, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о питьевом водоснабжении, о регистре населения, по вопросам усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма и другие.

 

«Прилагаю все усилия для решения проблем избирателей». Елена Колеснева – о своей работе за прошлый год

 

— Вы входите в состав Пос­тоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Какие законопроекты были в центре вашей ответственности? 

— Я отвечала за подготовку к рассмотрению Палатой представителей законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Рес­публики Беларусь по вопросам безопасности генно-инженерной деятельности» (возглавляла рабочую группу, готовила законопроект к первому и второму чтению, он был принят на пятой сессии Парламента).

Внесла дополнения в законопроект «О производстве и обращении органической продукции», которые приняты Парламентом. В частности, расширены полномочия Минис­терства сельского хозяйства и продовольствия по организации обучения методам (способам) производства и обращения органической продукции подчиненными ему учреждениями образования (статья 9) и введен реестр производителей органической продукции (статья 18).

В рамках работы нашей комиссии обобщен практический опыт применения законов и разработаны предложения по совершенствованию законодательства. Приняла участие в работе двух заседаний международной конференции, проведенной в рамках V Форума регионов Беларуси и России, во встрече с членами отборочной комиссии международной программы парламентских стипендий Бундестага (Германия). Кроме того, являюсь членом первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» в Палате представителей. Приняла учас­тие в заседании круглого стола «От эмпатии — к интеграции, от интеграции — к инклюзии» в Мстиславле, организованном Могилевским областным фондом мира и Белорусским Союзом женщин Парламента.

— Одним из приоритетных направлений депутатов является работа с избирателями. Что удалось сделать по обращениям людей в округе?

— Провела 34 личных приема граждан на базе районных и сельских исполнительных комитетов, в трудовых коллективах и 11 прямых телефонных линий. На них поступило 67 обращений. Спектр проблем довольно широк: от ремонта автомобильных дорог, качества питьевой воды, организации работы общественного транспорта до воп­росов, касающихся трудовых отношений (трудоустройства, невыплаты денежных средств за выполненные работы, прек­ращения трудовых отношений), пенсионного обеспечения и др.

По возможности и в рамках своей компетенции прилагаю все свои усилия для положительного решения проблем избирателей. По вопросам жителей округа мною были направлены обращения заместителю Премьер-министра, в Минис­терство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Генеральную прокуратуру, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, комитеты и управления Могилевского облисполкома, районные исполнительные комитеты, ряд учреждений и организаций по их компетенции.

— Что способствует результативности такой работы?

— Основной блок вопросов решался на местном уровне при содействии районного исполнительного комитета, коммунальных служб и иных организаций. По моему ходатайству многие вопросы, касающиеся трудоустройства граждан, грей­дирования дорог, устройства остановочного павильона на автобусной остановке, ремонта колодца, кронирования деревьев, проверки качества питьевой воды, утепления труб в подвальных помещениях, проверки и прочистки вентиляции в жилом помещении решены, работы выполнены и составлены акты их приемки. По коллективным обращениям выезжала на мес­то и встречалась с заявителями. Так, проведена встреча с жильцами дома по ул. Калинина в Горках, после обращения в коммунальную службу ряд работ выполнен, часть остается на контроле.

По многим обращениям даны разъяснения в ходе приема с приглашением представителей соответствующих организаций и управлений. По всем обращениям даны ответы в срок, установленный законодательством. Было большое коллективное обращение по содержанию бездомных животных, поступили предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Этот вопрос остается на контроле, так как законопроект «Об обращении с животными» отозван субъектом законодательной инициативы на доработку. Законопроект
«О семеноводстве», по которому также были обращения, находится на доработке. В нас­тоящее время ведется работа над проектом закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений», предложения по нему будут направлены при поступлении на рассмотрение его в Палату представителей.

— Вас часто можно встретить в трудовых коллективах и студенческих аудиториях, во время проведения благотворительных акций…

— Действительно, большое внимание уделяю встречам с трудовыми коллективами, на которых не только рассказываю о законотворческой деятельности Парламента, о своей работе в Палате представителей и в избирательном округе, но и изучаю общественное мнение по тем или иным вопросам, анализирую потребности людей. В 2018 году таких встреч было проведено 25, как в городе, так и на селе. Стараюсь участвовать  в общественно-политических мероприятиях, проводимых в округе.

Очень важно и общение с молодежью. Это диалог со студентами факультетов бухгалтерского учета, агрономического и агроэкологического, студенческим активом БГСХА, с кадровым резервом Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Могилевского обл­исполкома из числа студентов нашей академии. Встретилась с педагогическими коллективами Паршинского и Каменского УПК детский сад-средняя школа, Маслаковской средней школы.

Всегда поддерживаю благотворительные акции. Оказала помощь в подготовке к школе ребенку из опекунской семьи. Во время проведения праздника «Тайна новогодней открытки» на базе гимназии  вручила подарки победителям олимпиад и соревнований из СШ № 3.

Более подробно с моей деятельностью можно ознакомиться на официальном сайте Палаты представителей, в социальной группе «Вконтакте». И ваша газета не раз писала о встречах и приемах граждан.

Хочу высказать искреннюю признательность моим избирателям за активную позицию и конструктивные предложения по совершенствованию законодательства, развитию страны и региона, улучшению жизни людей. Благодарна руководству и специалистам райисполкома, районного Совета депутатов, председателям сельисполкомов, коллективам учреждений и организаций, особенно коммунальным службам, за совместную работу.

Беседовала Елена Агейчик


 
 
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