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Умер первый тренер БАТЭ Лев Мазуркевич
В понедельник, 4 февраля, на 80-м году жизни скончался Лев Мазуркевич — первый тренер БАТЭ. Об этом
В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976).
«Именно тот коллектив сделал название БАТЭ известным в отечественном футболе — призываем болельщиков помнить и чтить страницы истории», — говорится в заявлении клуба.
В клубе выразили соболезнования родным и близким легендарного тренера.
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В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в...
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