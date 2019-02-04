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Умер первый тренер БАТЭ Лев Мазуркевич

05.02.2019 06:45 — Разное | Tut.by  
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В понедельник, 4 февраля, на 80-м году жизни скончался Лев Мазуркевич — первый тренер БАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.


Фото: ФК БАТЭ

В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976).

«Именно тот коллектив сделал название БАТЭ известным в отечественном футболе — призываем болельщиков помнить и чтить страницы истории», — говорится в заявлении клуба.

В клубе выразили соболезнования родным и близким легендарного тренера.

 
 
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В 70-х годах прошлого века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в...
 
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