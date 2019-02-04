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«Не надо мучить людей». Власти Минска решили не сносить Сельхозпоселок

05.02.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Власти столицы отказались от запланированного ранее сноса частных домов в Сельхозпоселке, рассказали REALTY.TUT.BY в Мингорисполкоме. Кем и почему принято такое решение — в материале.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сельхозпоселок находится в Советском районе Минска. Он расположен в районе улиц Беды, Некрасова, Халтурина и Олешева. Тут в основном находится частный сектор.


История Сельхозпоселка началась в 1948 году, когда здесь начали раздавать землю под строительство домов. Участки получали в основном участники войны. Изображение: карта Google

И если западную часть поселка с добротными домами и посольствами решили сохранить раньше, то над восточной частью несколько лет назад нависла реальная угроза сноса.


Восточная часть Сельхозпоселка, над которой нависла угроза сноса. Изображение: «Яндекс. Карты»

Так, в 2015 году на эту территорию приняли проект детального планирования (ПДП), согласно которому из 881 дома надо сохранить лишь 281. Остальное — под снос для строительства многоэтажек, школы, детских садов и развития улично-дорожной сети. Местные в большинстве своем выступили категорически против таких перемен, но тогда это ничего не изменило.

Но в конце 2018 года инициативная группа жителей Сельхозпоселка вышла на нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и подняла вопрос сохранения усадебной застройки. Он не раз выезжал на место, встречался там с людьми и слушал их доводы.

По итогам встреч в Мингорисполкоме приняли решение не трогать частный сектор в Сельхозпослеке и принять новый ПДП на эту территорию.

— Ведь в городе может быть разноплановая застройка, в том числе и усадебная. Главный вопрос — в комфортности среды. И если в Сельхозпоселке люди сами могут создать комфортную среду, то их не надо мучить, а надо дать им эту возможность, — говорит главный архитектор Минска Павел Лучинович.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Правда, это решение уже не спасет 29 частных домов в границах улиц Беды — 1-й Поселковой — Восточной и 1-й Базисной, которые пойдут под снос по итогам декабрьского аукциона. Тут появятся последние многоэтажки Сельхозпоселка.

А в общем же, с приходом нового председателя Мингорисполкома вся политика по частному сектору в столице будет пересматриваться.

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Теги: Минск
 
 
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Власти столицы отказались от запланированного ранее сноса частных домов в Сельхозпоселке, рассказали REALTY.TUT.BY в Мингорисполкоме. Кем и почему принято такое...
 
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