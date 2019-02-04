ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хочется в глаза ему посмотреть». Подробности убийства 15-летней школьницы в Барановичах, которое произошло 20 лет назад

05.02.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Летом 1999 года в районе улицы Заводской была зверски убита 15-летняя девушка. Преступник перерезал ей горло. Почти два десятилетия дело оставалось нераскрытым. Но 26 июня 2018 года правоохранительные органы сообщили сенсационную новость – преступника нашли. Суд проходил в закрытом режиме. 4 февраля 2019 года был объявлен приговор. Intex-press провела расследование, как девочка встретила убийцу, кто обвиняемый и что помогло выйти на его след. Текст был опубликован в Intex-press №27 от 4 июля 2018 года. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63173.php

«Хочется в глаза ему посмотреть». Подробности убийства 15-летней школьницы в Барановичах, которое произошло 20 лет назад

Цыганка Надя, убитая на пустыре в Барановичах в 1999 году. Фото: Федор ВИШНЕВСКИЙ, семейный архив

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Летом 1999 года в районе улицы Заводской была зверски убита 15-летняя девушка. Преступник перерезал ей горло. Почти два десятилетия дело оставалось нераскрытым. Но...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не надо мучить людей». Власти Минска решили не сносить Сельхозпоселок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика