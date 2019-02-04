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«Хочется в глаза ему посмотреть». Подробности убийства 15-летней школьницы в Барановичах, которое произошло 20 лет назад
05.02.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Летом 1999 года в районе улицы Заводской была зверски убита 15-летняя девушка. Преступник перерезал ей горло. Почти два десятилетия дело оставалось нераскрытым. Но 26 июня 2018 года правоохранительные органы сообщили сенсационную новость – преступника нашли. Суд проходил в закрытом режиме. 4 февраля 2019 года
Цыганка Надя, убитая на пустыре в Барановичах в 1999 году. Фото: Федор ВИШНЕВСКИЙ, семейный архив
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«Хочется в глаза ему посмотреть». Подробности убийства 15-летней школьницы в Барановичах, которое произошло 20 лет назад
Летом 1999 года в районе улицы Заводской была зверски убита 15-летняя девушка. Преступник перерезал ей горло. Почти два десятилетия дело оставалось нераскрытым. Но...
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