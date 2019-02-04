«Хочется в глаза ему посмотреть». Подробности убийства 15-летней школьницы в Барановичах, которое произошло 20 лет назад

Летом 1999 года в районе улицы Заводской была зверски убита 15-летняя девушка. Преступник перерезал ей горло. Почти два десятилетия дело оставалось нераскрытым. Но 26 июня 2018 года правоохранительные органы сообщили сенсационную новость – преступника нашли. Суд проходил в закрытом режиме. 4 февраля 2019 года был объявлен приговор . Intex-press провела расследование, как девочка встретила убийцу, кто обвиняемый и что помогло выйти на его след. Текст был опубликован в Intex-press №27 от 4 июля 2018 года.



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Цыганка Надя, убитая на пустыре в Барановичах в 1999 году. Фото: Федор ВИШНЕВСКИЙ, семейный архив