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Кто может получить льготу на уплату транспортного налога
Напомним коротко главные из обещанных изменений:
Порядок применения новой госпошлины до конца не ясен.
На момент появления дорожного сбора, т.е. в 2014 году, право на льготы по нему было у нескольких категорий авто и автовладельцев.
По новым правилам тоже возникают вопросы. В частности, читатель Myfin.by Василий интересуется, обязан ли он платить налог, если он инвалид, но автомобиль не переоборудован.
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Порядок применения новой госпошлины до конца не ясен.
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