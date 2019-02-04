ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто может получить льготу на уплату транспортного налога

05.02.2019 07:32 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Кто может получить льготу на уплату транспортного налога
фото: Myfin.by

Напомним коротко главные из обещанных изменений:

  • уплата дорожного сбора не будет привязана к техосмотру;
  • сбор можно будет платить помесячно;
  • ловить нарушителей будет не только ГАИ, но и камеры фотофиксации.

Порядок применения новой госпошлины до конца не ясен.

На момент появления дорожного сбора, т.е. в 2014 году, право на льготы по нему было у нескольких категорий авто и автовладельцев.

По новым правилам тоже возникают вопросы. В частности, читатель Myfin.by Василий интересуется, обязан ли он платить налог, если он инвалид, но автомобиль не переоборудован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядок применения новой госпошлины до конца не ясен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле Совмина перекрашивают историческое здание. И вовсе не в тот цвет, который был до этого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика