Кто может получить льготу на уплату транспортного налога

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Напомним коротко главные из обещанных изменений:

уплата дорожного сбора не будет привязана к техосмотру;

сбор можно будет платить помесячно;

ловить нарушителей будет не только ГАИ, но и камеры фотофиксации.

Порядок применения новой госпошлины до конца не ясен.

На момент появления дорожного сбора, т.е. в 2014 году, право на льготы по нему было у нескольких категорий авто и автовладельцев.

По новым правилам тоже возникают вопросы. В частности, читатель Myfin.by Василий интересуется, обязан ли он платить налог, если он инвалид, но автомобиль не переоборудован.