6 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день борьбы с женским обрезанием (от этой бесчеловечной практики страдают примерно 150 млн девочек и женщин в мире).

Международный день бармена.

ПРИМЕТЫ:

Аксинья Полузимница. В этот день гадали о ценах на хлеб нового урожая. Какова Аксинья - такова и весна.

РОДИЛИСЬ:

1313 Джованни БОККАЧЧО, итальянский писатель.

1721 Христиан ХЕЙНЕКЕР, родившийся в Германии датский вундеркинд. Начал говорить через несколько часов после рождения, в год выучил «Библию», а в возрасте трех лет знал три языка. Предсказал свою собственную смерть и умер в возрасте 4 лет.

1911 Рональд Вильсон РЕЙГАН, американский актёр и 40-й президент США (1981-89 гг.).

1914 Аркадий Александрович КУЛЕШОВ, народный поэт Беларуси. Его именем назван Могилёвский государственный университет.

1945 Боб МАРЛИ, ямайский музыкант, сделавший популярной музыку реггей. По паспорту день рождения музыканта 6 апреля, но отмечают его 6 февраля. С 1990 года день 6 февраля в память музыканта стал национальным праздником Ямайки. Марли проповедовал отречение от мирской суеты, от культа денег, от мира, который называл Вавилоном. Он всегда говорил, что политика - это крысиные бега и что настоящему растаману она неинтересна.

1960 Игорь Игоревич МАТВИЕНКО, российский композитор и продюсер. Создатель групп «Любэ», «Иванушки», «Фабрика» и других. У него от четырёх браков пятеро детей. Один из браков (с целительницей ДЖУНОЙ) продлился всего 24 часа!

1961 Константин Львович ЭРНСТ, генеральный директор российского Первого канала, кандидат биологических наук. У него от первого брака дочь Александра (1995 г.р.).

1961 Сергей Николаевич ЧИГРАКОВ, лидер группы «Чиж и компания». Был трижды женат.

1962 ЭКСЛ РОУЗ (Уильям Брюс БЕЙЛИ), вокалист американской группы «Guns n’Roses».

1971 Пётр Андреевич ЧЕРНЫШЁВ, российский фигурист и телеведущий. Женат вторым браком на Анастасии ЗАВОРОТНЮК.

1973 Андрей Сергеевич КНЯЗЕВ, экс-солист группы «Король и шут». Кличка - Князь. Женат вторым браком.

1979 Дан БАЛАН, молдавский певец. Он владеет пятью языками, включая русский.

СОБЫТИЯ:

1900 Российский учёный Александр ПОПОВ впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).

1901 В Париже на железнодорожных вокзалах появились первые в мире общественные телефоны.

1933 В Оймяконе (СССР) была зафиксирована самая низкая температура в обитаемом месте Земли - минус 68 градусов.

1958 В аэропорту Мюнхена произошла авиакатастрофа, во время которой погибли почти все футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед». Выжили только тренер Мэтт БАСБИ и футболисты Билл ФОУЛКС и 20-летний Бобби ЧАРЛЬТОН. Трагедия произошла сразу после встречи с югославской «Црвеной Звездой», в которой «Манчестер» обеспечил себе выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Когда БАСБИ пришёл в себя, он сказал: «И всё-таки мы выиграем этот проклятый Кубок! Ради наших погибших товарищей мы обязаны это сделать!». В знак солидарности тренеры других английских клубов отправили в Манчестер своих лучших молодых футболистов. Обещание было выполнено в 1968 году, причём Чарльтон в решающем матче забил два гола.

1980 Во Франции, на трассе Лион-Париж, была зафиксирована самая длинная в истории автомобильная пробка - 176 км.

2002 В ОАЭ 42-летний американский бегун Том ДЖОНСОН обогнал лошадь в забеге на 80 километров. Лошадь пришла к финишной черте позже на 10 секунд.

2004 Теракт в метро Москвы, в результате взрыва погиб 41, были ранены более 130 человек.