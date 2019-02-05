Массовое захоронение времен войны нашли в центре Бреста

В центре Бреста на месте строительства элитных многоэтажек обнаружили массовое захоронение времён Великой отечественной войны. Историки уже установили, что здесь похоронены узники еврейского гетто, однако нигде в архивах это место расстрелов не упоминается.



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Нет сомнений, что останки принадлежат мирному населению. На глубине больше метра лежат личные вещи, фрагменты одежды. Скорее всего, они принадлежали узникам Брестского гетто.

Брестское гетто существовало всего год – с 1941-го по 1942-й. Но за это время здесь успели погибнуть 16 тысяч мирных жителей. В основном это были еврейские семьи, свезённые со всех окраин.

Сколько ещё «лежат» в центре Бреста на месте потенциально нового жилого квартала, сказать не берётся никто. В 70-е такие случаи уже были. Строители находили останки, их перезахоранивали, но списков безвестно ушедших никто не составлял.

Алла Коднак, старший специалист отдела культуры Брестского горисполкома: «Территория большая, поэтому сказать в каком месте находится могила, мы не можем».

Строительные работы на площадке сейчас полностью остановлены. Для инвестора такой поворот истории – открытие. На месте старых бараков уже в июне должен был вырасти комфортный жилой район с парковками и уютными площадками для отдыха. Только на начальном этапе потратили больше двух миллионов рублей – во столько обошлись земля, снос домов и расселение людей.

Владимир Бируля, директор ООО «Прибужский квартал»: «Нами оказывается вся необходимая помощь специализированному отряду. В оперативное распоряжение предоставлена техника и подсобные рабочие. Компания предпринимает все меры для решения данной ситуации».

Из-за протяжённости гетто с похожей ситуацией в Бресте сталкиваются часто. Четыре года назад во время строительства завода выяснилось, что под ногами – старинное кладбище. Решение нашли: установили крест, рядом посадили аллею. За ними ухаживают работники завода. Как поступить с этими домами?

Какими будут очертания нового квартала, пока сказать сложно. В ближайшее время специалисты поискового батальона намерены обследовать каждый метр земли. Очевидно, что все найденные останки перезахоронят на кладбище и по всем традициям.