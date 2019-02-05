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Массовое захоронение времен войны нашли в центре Бреста
06.02.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
В центре Бреста на месте строительства элитных многоэтажек обнаружили массовое захоронение времён Великой отечественной войны. Историки уже установили, что здесь похоронены узники еврейского гетто, однако нигде в архивах это место расстрелов не упоминается.
Нет сомнений, что останки принадлежат мирному населению. На глубине больше метра лежат личные вещи, фрагменты одежды. Скорее всего, они принадлежали узникам Брестского гетто.
Брестское гетто существовало всего год – с 1941-го по 1942-й. Но за это время здесь успели погибнуть 16 тысяч мирных жителей. В основном это были еврейские семьи, свезённые со всех окраин.
Сколько ещё «лежат» в центре Бреста на месте потенциально нового жилого квартала, сказать не берётся никто. В 70-е такие случаи уже были. Строители находили останки, их перезахоранивали, но списков безвестно ушедших никто не составлял.
Строительные работы на площадке сейчас полностью остановлены. Для инвестора такой поворот истории – открытие. На месте старых бараков уже в июне должен был вырасти комфортный жилой район с парковками и уютными площадками для отдыха. Только на начальном этапе потратили больше двух миллионов рублей – во столько обошлись земля, снос домов и расселение людей.
Из-за протяжённости гетто с похожей ситуацией в Бресте сталкиваются часто. Четыре года назад во время строительства завода выяснилось, что под ногами – старинное кладбище. Решение нашли: установили крест, рядом посадили аллею. За ними ухаживают работники завода. Как поступить с этими домами?
Какими будут очертания нового квартала, пока сказать сложно. В ближайшее время специалисты поискового батальона намерены обследовать каждый метр земли. Очевидно, что все найденные останки перезахоронят на кладбище и по всем традициям.
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В центре Бреста на месте строительства элитных многоэтажек обнаружили массовое захоронение времён Великой отечественной войны. Историки уже установили, что...
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