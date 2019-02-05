Как белорусу с зарплатой в 1 000 рублей получить кредит



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для начала очертим мир финансов среднестатистического белоруса.

За вычетом налогов условная 1 000 превратится в 860 рублей «чистыми» на руки.

Другая сторона личных финансов – неизбежные расходы. Их величину возьмем из установленного государством минимального потребительского бюджета (МПБ) .

Согласно МПБ от 1 февраля 2019 года:

работающему гражданину для жизни нужно не менее 451 рубля в месяц .

. семье из 4 человек – 351 рубль 28 копеек на каждого ее члена.

Банки пользуются МПБ для расчета допустимой суммы кредита.

Как банки определяют максимальную сумму кредита?

У банковских учреждений разработаны и проверены практикой свои алгоритмы расчета этой величины – с учетом материального положения заемщика, стабильности его дохода, залогов и поручительств.

Самый важный момент – способность клиента вносить регулярные платежи по кредиту.

Для расчета максимальной ссуды банки вычитают из дохода заемщика названные им расходы. Сумма вычета не должна быть меньше суммы прожиточного минимума клиента и лиц на его иждивении.

Разница между доходами и расходами становится источником для погашения кредита. Сумма ежемесячных кредитных платежей не должна превышать эту разницу.