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Как белорусу с зарплатой в 1 000 рублей получить кредит

06.02.2019 06:17 — Разное | Myfin  
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Как белорусу с зарплатой в 1 000 рублей получить кредит
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для начала очертим мир финансов среднестатистического белоруса.

За вычетом налогов условная 1 000 превратится в 860 рублей «чистыми» на руки.

Другая сторона личных финансов – неизбежные расходы. Их величину возьмем из установленного государством минимального потребительского бюджета (МПБ).

Согласно МПБ от 1 февраля 2019 года:

  • работающему гражданину для жизни нужно не менее 451 рубля в месяц.
  • семье из 4 человек – 351 рубль 28 копеек на каждого ее члена.

Банки пользуются МПБ для расчета допустимой суммы кредита.

Как банки определяют максимальную сумму кредита?

У банковских учреждений разработаны и проверены практикой свои алгоритмы расчета этой величины – с учетом материального положения заемщика, стабильности его дохода, залогов и поручительств.

Самый важный момент – способность клиента вносить регулярные платежи по кредиту.

Для расчета максимальной ссуды банки вычитают из дохода заемщика названные им расходы. Сумма вычета не должна быть меньше суммы прожиточного минимума клиента и лиц на его иждивении.

Разница между доходами и расходами становится источником для погашения кредита. Сумма ежемесячных кредитных платежей не должна превышать эту разницу. 

 
 
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Заработок в 1 000 рублей это величина, к которой приближается средняя начисленная зарплата по данным Белстата. Разберемся, какие кредиты доступны среднему (по...
 
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