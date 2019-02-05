|
Как белорусу с зарплатой в 1 000 рублей получить кредит
Для начала очертим мир финансов среднестатистического белоруса.
За вычетом налогов условная 1 000 превратится в 860 рублей «чистыми» на руки.
Другая сторона личных финансов – неизбежные расходы. Их величину возьмем из установленного государством
Согласно МПБ от 1 февраля 2019 года:
Как банки определяют максимальную сумму кредита?
У банковских учреждений разработаны и проверены практикой свои алгоритмы расчета этой величины – с учетом материального положения заемщика, стабильности его дохода, залогов и поручительств.
Самый важный момент – способность клиента вносить регулярные платежи по кредиту.
Для расчета максимальной ссуды банки вычитают из дохода заемщика названные им расходы. Сумма вычета не должна быть меньше суммы прожиточного минимума клиента и лиц на его иждивении.
Разница между доходами и расходами становится источником для погашения кредита. Сумма ежемесячных кредитных платежей не должна превышать эту разницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заработок в 1 000 рублей это величина, к которой приближается средняя начисленная зарплата по данным Белстата. Разберемся, какие кредиты доступны среднему (по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)