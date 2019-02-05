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Вкусный и быстрый завтрак. Как приготовить блинчики по-американски

06.02.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Вкусный и быстрый завтрак. Как приготовить блинчики по-американски

Фото: sovkusom.ru



Взбиваем в глубокой посуде белки с солью. В отдельной емкости желтки с содой, сахаром, ванильным сахаром и корицей.

После того, как масса станет однородной, вливаем в нее половину сливок и добавляем половину муки.

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Еще раз все тщательно взбиваем и добавляем вторую половину ингредиентов. Теперь аккуратно вмешиваем в тесто взбитые белки.

С помощью половника выливаем тесто в центр разогретой сковородки и обжариваем блинчик до румяности с двух сторон.

Советуем дополнить блинчики джемом или ягодным вареньем.

Приятного аппетита!

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Пышные блинчики по-американски на сливках — настоящая находка для любителей румяной выпечки. Приготовив их однажды, вы внесете этот рецепт в список любимых блюд...
 
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