Вкусный и быстрый завтрак. Как приготовить блинчики по-американски







Взбиваем в глубокой посуде белки с солью. В отдельной емкости желтки с содой, сахаром, ванильным сахаром и корицей.

После того, как масса станет однородной, вливаем в нее половину сливок и добавляем половину муки.

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Еще раз все тщательно взбиваем и добавляем вторую половину ингредиентов. Теперь аккуратно вмешиваем в тесто взбитые белки.

С помощью половника выливаем тесто в центр разогретой сковородки и обжариваем блинчик до румяности с двух сторон.

Советуем дополнить блинчики джемом или ягодным вареньем.

Приятного аппетита!