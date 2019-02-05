Вкусный и быстрый завтрак. Как приготовить блинчики по-американски

Взбиваем в глубокой посуде белки с солью. В отдельной емкости желтки с содой, сахаром, ванильным сахаром и корицей.
После того, как масса станет однородной, вливаем в нее половину сливок и добавляем половину муки.
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Еще раз все тщательно взбиваем и добавляем вторую половину ингредиентов. Теперь аккуратно вмешиваем в тесто взбитые белки.
С помощью половника выливаем тесто в центр разогретой сковородки и обжариваем блинчик до румяности с двух сторон.
Советуем дополнить блинчики джемом или ягодным вареньем.
Приятного аппетита!
Автор: Intex-press