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7 вещей в соцсетях, которые могут сильно испортить вам жизнь

06.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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7 вещей в соцсетях, которые могут сильно испортить вам жизнь

Соцсети стали по-настоящему публичными. Учитывая это, пользователю необходимо думать, прежде чем размещать там какую-либо информацию.

Помните: личная информация в открытом доступе может сильно испортить вам жизнь. Вот чего не должно быть в вашем профиле.

Номер телефона

Когда социальные сети только набирали популярность, многие пользователи без всякой задней мысли указывали в профиле свой номер телефона, а сам профиль оставляли открытым на всеобщее обозрение. Сегодня времена изменились. Как уже говорилось, соцсетями сегодня пользуются все, кому не лень. Оставлять свой телефон в открытом доступе весьма опрометчиво. Из-за такой небрежности ваш номер может оказаться в списках телефонных спамеров, либо просто в руках телефонных хулиганов. В общем, если не хотите проблем - удалите номер телефона из своего профиля.

Пьяные фото

Компрометирующие фотографии в социальных сетях уже стоили карьеры тысячам людей. Дело в том, что в крупных компаниях менеджеры по набору персонала стараются собрать всю возможную информацию о соискателях. Соцсети становятся отличной базой данных. Если не хотите, чтобы пьяные фото с какой-нибудь вечеринки испортили вам жизнь, не стоит выкладывать их на всеобщее обозрение. Вообще, не грузите в соцсети ничего такого, о чем не хотели бы рассказывать потенциальным коллегам или работодателям.

Дата рождения

Многие люди охотно указывают в социальных сетях свою дату рождения. Некоторым попросту нравится, когда после соответствующего уведомления их начинают поздравлять все кому не лень. Но дата рождения может быть использована и для менее благородных целей.

Число, месяц и год рождения - важные кусочки мозаики, которые необходимы потенциальным злоумышленникам для подделки вашей личности. Размещая эту информацию в открытом доступе, вы просто облегчаете жизнь бандитам. А потому лучше скройте свой день рождения, и пусть вас поздравляют только те, кто помнит о нем по-настоящему.

Местоположение

Современный пользователь обожает делиться со всем миром своими похождениями. Зашли в бар - отметим местоположение. Приехали с визитом в другой город - сразу напишем об этом в Твиттер. А еще лучше - «зачекинимся» в Facebook.

Но задумайтесь, так ли разумно сообщать всему миру о своем местонахождении? Ведь, рассказывая в соцсети о том, что вы отдыхаете в каком-нибудь баре, вы автоматически рассказываете и о другом. Например, о том, что ваша квартира в данный момент пуста и беззащитна.

Трансляция отпуска

То же самое касается и фотографий из отпуска, которые пользователи начинают выкладывать, не выходя из здания аэропорта. Запомните: сообщая всему миру о том, что вы только что прилетели в какую-нибудь страну, вы также сообщаете потенциальным грабителям, что ваш дом будет пустовать еще, как минимум, несколько дней.

Начальство в друзьях

Добавлять своего босса в друзья - не слишком хорошая идея, если только вы не дружите по-настоящему. Вы можете думать, что это как-то поможет вам с продвижением по карьерной лестнице, но на самом деле лишь загоняете себя в ловушку. Ведь создать положительный имидж довольно трудно, а вот выставить с себя с дурной стороны - дело секунды. Вы можете впасть в немилость начальства из-за неосторожного высказывания, или по какой-нибудь глупой случайности. К примеру, кто-то из друзей отметит вас на фотографии, где вы загораете на пляже в разгар рабочего дня.

Фотографии бывших

Хранить фотографии бывших в своем аккаунте в социальной сети - далеко не лучшая идея. Эти фото могут испортить ваши текущие отношения. Либо ваше настроение. К примеру, в Facebook существует функция Time Hop, которая регулярно вытаскивает из недр ленты ваши старые фотографии и записи и предлагает вам поностальгировать. Не факт, что ностальгировать над фотографиями бывших любовных партнеров вам будет приятно.

 
 
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Соцсети стали по-настоящему публичными. Учитывая это, пользователю необходимо думать, прежде чем размещать там какую-либо...
 
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