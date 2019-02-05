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Олимпийские медали Токио-2020 будут изготовлены из старых гаджетов

06.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Олимпийские медали Токио-2020 будут изготовлены из старых гаджетов

В организационном комитете Олимпиады Токио-2020 придумали уникальный способ изготовления будущих медалей для спортсменов – переработка вторсырья.

Вместо того чтобы полагаться на горнодобывающие компании для получения нового золота, серебра и бронзы, решено обратиться к населению Японии и собрать старые ненужные гаджеты. Как пишет Еngadget, все смартфоны и бытовые приборы содержат небольшое количество этих драгоценных металлов. Начиная с апреля в государственных офисах и в более чем 2400 магазинов NTT DoCoMo в Японии будут стоять специальные коробки для сбора отживших свой век приборов.

Первоначальная цель – собрать восемь тонн металла, из которых планируется отобрать около двух тонн золота, серебра и бронзы нужного качества для производства 5000 Олимпийских и Паралимпийских медалей.

Идея носит в основном символический характер. Токио хочет способствовать сохранению окружающей среды, а также предоставляет своим медалям «дополнительное чувство истории». Знание о том, как были сделаны медали, придаст им дополнительную ценность и в глазах спортсменов.

По словам японской гимнастки и трехкратной олимпийской чемпионки Утимура Олимпийские и Паралимпийские медали Токио-2020 будут сделаны из мыслей и признательности людей за то, что их старые приборы не выкинуты, а послужили чему-то хорошему. Она считает, что в такой инициативе присутствует важное сообщение будущим поколениям.

 

 
 
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В организационном комитете Олимпиады Токио-2020 придумали уникальный способ изготовления будущих медалей для спортсменов –...
 
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