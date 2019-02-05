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Умер заслуженный хоккейный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

06.02.2019 07:23 — Разное | Tut.by  
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Вечером 5 февраля скоропостижно скончался известный хоккейный тренер Валерий Евдокимов. Об этом сообщает «Федерация хоккея Беларуси».

«В ряду воспитанников талантливого наставника — целая плеяда ярких звезд белорусского хоккея: Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие. Для семьи покойного эта утрата тем больнее, если учесть, что девять дней назад не стало супруги Валерия Владимировича», — отмечается в некрологе.

Кроме того, Евдокимов «открыл дорогу в большой хоккей» для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова.

Через две недели Евдокимову должно было исполнится 70 лет.

 
 
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В ряду его воспитанников - Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие...
 
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