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Невероятно, но никто не погиб: на гонке в Австралии почти одновременно взорвались два драгстера

06.02.2019 07:22 — Разное | Tut.by  
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Драгстеры — очень опасные гоночные машины. Они разгоняются до 530 км/ч, тормозят с парашютом и часто взрываются, потому что работают не на бензине, а на нитрометане (а это очень взрывоопасное вещество). Очередная авария произошла на гонке в Австралии — сразу два драгстера взорвались почти одновременно. К счастью, никто не пострадал, но видео жуткое.

 
 
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Сразу две гоночные машины взорвались на трассе в Австралии. От обоих взрывов никто не пострадал, но по видео так сразу и не скажешь.
 
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