Драгстеры — очень опасные гоночные машины. Они разгоняются до 530 км/ч, тормозят с парашютом и часто взрываются, потому что работают не на бензине, а на нитрометане (а это очень взрывоопасное вещество). Очередная авария произошла на гонке в Австралии — сразу два драгстера взорвались почти одновременно. К счастью, никто не пострадал, но видео жуткое.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невероятно, но никто не погиб: на гонке в Австралии почти одновременно взорвались два драгстера Сразу две гоночные машины взорвались на трассе в Австралии. От обоих взрывов никто не пострадал, но по видео так сразу и не скажешь.