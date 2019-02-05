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«Это подарок». Сын вырос и построил для мамы дизайнерский дом на дачном участке

06.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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На небольшом участке в садовом товариществе под Молодечно три года назад началась стройка — среди берез меньше чем за год появились белоснежные деревянные дом и баня. Хозяин усадьбы Игорь рассказал REALTY.TUT.BY, что все это — подарок маме на день рождения. Он также поделился опытом строительства по технологии «двойная стена»: не все прошло гладко, но по итогу результат всем понравился.


Фото: Яна Вербицкая

— В 2017 году появилась идея — построить дом и подарить его на день рождения маме, — говорит Игорь. — Захотелось, чтобы у нас появилось место, куда можно приехать с семьей и друзьями, пообщаться в семейном кругу, отдохнуть, попариться в бане.

На тот момент у Игоря уже был в собственности участок с красивой березовой рощей. Оставалось только построить дом. Из чего строить, он определился сразу — у его знакомого собственное производство домокомплектов по технологии «двойная стена». Архитектора подсказал тот же знакомый.


Дом построен по проекту архитектора деревянных домов Ивана Амосова. Фото: 101dom.by

— Мне проектировал дом и баню Иван Амосов, — рассказывает Игорь. — Встретились на участке в конце весны и начали проектировать. Когда я составил список пожеланий, дом получился на «квадратов» 250−300. Архитектору это не понравилось, так как участок был небольшой. Мы сделали несколько концепций, проектирование заняло около двух месяцев. В результате дом уменьшился сначала до 150 м2, затем до 100. Заодно сделали проект небольшой бани.


Проект дома Игоря

Когда проект утвердили, приступили к заливке фундамента. Планировалось за две недели сделать свайно-ростверковый с черновой армированной стяжкой. Но возникли непредвиденные трудности: когда сняли плодородный слой, оказалось, что под ним находятся несколько крупных валунов. Было решено их извлечь, чтобы в дальнейшем использовать как элемент ландшафта. Но оказалось не так-то просто это сделать. На извлечение камней ушло немало времени, плюс дополнительные затраты на работу техники.


Перед фундаментными работами домокомплект был заказан и оплачен — около 41 тысячи рублей. Его поставку согласовали на зиму. Когда пришло время доставить дерево на участок, Игорь столкнулся с очередной непредвиденной трудностью — стало очевидно, что большегрузная фура не проедет к участку по узким улочкам садового товарищества. В итоге домокомплект перевозился частями небольшим манипулятором — пришлось сделать около 10 рейсов. Да и эта техника справлялась с трудом — дорога к участку с серьезным уклоном, поверхность — чистый лед. Водитель с трудом заезжал, приходилось подсыпать дорогу. В общем, трудности возникли в тех местах, где будущий домовладелец меньше всего их ожидал.

Когда дерево было доставлено, началась сборка. А вот здесь все прошло гладко. Материал был достойного качества: клееный брус, сухой, влажность не превышала 10%. Строители собрали контур за 2 недели, все сошлось, не было ни одной ошибки.
Потом развели электрику, в стены задули эковату и смонтировали фальцевую кровлю. После установили наружные двери и окна.

— К Новому году у меня на участке стояли дом и баня с крышей, окнами и дверями. Повесил красивые гирлянды и поехал праздновать.


Уже в новом году строители приступили к внутренней отделке: утеплили и отделали потолки, полы, отшлифовали и покрасили стены. Сразу поле этого была привезена и смонтирована заранее спроектированная и заказанная мебель. Закончили устройством террас — на лето оставалось только наружное благоустройство.

Еще об опыте строительства домов по технологии «двойная стена» можно почитать в материале «Купил домокомплект, остальное сделал сам». Читатель бюджетно построил деревянный дом за год.

Казалось, дом закончен и можно спокойно выдохнуть, но главный «косяк» ждал впереди. И он реально был неожиданным: на стыке потолка и стены появились капли воды, которые стекали по стене, притом довольно обильно. Когда с потолка сняли имитацию бруса, обнаружили, что пароизоляционная пленка со стороны помещений полностью покрыта каплями воды. Но и это не самое страшное. Когда посмотрели за пароизоляцией, оказалось, что нижний слой утеплителя (около 5 миллиметров) также полностью мокрый.


Начали разбираться, в чем причина. По пирогу кровли все оказалось грамотно, пароизоляционная пленка также была смонтирована верно. Получилась странная ситуация: никаких претензий к узлам (это подтвердили эксперты), пирог смонтирован качественно и аккуратно, но откуда взялся тогда конденсат?

— Оказалось, что ошибка заключалась в спешке! — объясняет Игорь. — Работы по внутренней отделке велись зимой: покрасочные работы, стяжки под плитку. А дом грелся тепловыми пушками и просто не успевал просохнуть. Должен признать, что я торопил по срокам, но, с другой стороны, отделочники не донесли до меня, что было необходимо подождать, пока закончатся влажные работы и здание просохнет.

После совещания со строителями было решено полностью демонтировать потолки, извлечь утеплитель, просушить и смонтировать обратно. Так и было сделано. Исполнители переделали все за свой счет, а Игорь заменил влажный утеплитель на новый.

Итоговая стоимость со всеми работами без мебели — около 900 долларов за «квадрат», или 90 тысяч долларов за весь дом.


В процессе эксплуатации дома и бани у Игоря уже сложилось мнение о технологии.

— Из плюсов — энергоэффективность, — говорит он. — Дом очень теплый. Из отопления в нем только электроконвекторы и дровяная печь «Туликиви». Этого реально достаточно для обогрева всего дома. Есть еще бойлер для горячей воды. За электричество получается не более 50 долларов в месяц в самый холодный период. В доме светло, очень хорошо дышится. Такую атмосферу может дать только дерево — для меня это важно. Звукоизоляция на высоте, поскольку внутренние стены такие, как и наружные. Очень удачная и функциональная планировка — в доме есть все необходимое, при небольших площадях пространство получилось комфортным.


Но есть у дома и недостатки. Стены окрашены в белый цвет, и там, где у дерева есть сучки, выделяется смола, и, если присматриваться, это видно. Стропила, столбы, балки нужно было делать из клееного бруса — есть трещины, небольшая усушка.

— Цель была достигнута — дом подарен. Маме он понравился. Несмотря на все нюансы, дом радует и дарит нам самые лучшие эмоции. Сейчас тещей серьезно поставлен вопрос о строительстве дома и для нее.

Если у вас есть новость, идея для материала или интересная история, связанная со строительством, напишите нам на этот адрес: stroika@tutby.com.

 
Теги: Новости
 
 
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Маме подарок сына понравился. Теперь такой же дом желает и теща.
 
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