Для тех, кто не хочет хранить «заначку» дома. Как получить в банке бесплатную валютную карточку

Банка, карта Как пополнить

БСБ Банк Можно бесплатно оформить

Visa Classic

Заказать карту Mastercard Standard

Заказать карту Но обслуживание без комиссии только первый год, второй и последующий — 10 BYN, 5 USD/EUR . Пополнить карту можно в отделениях банка и некоторых обменных пунктах (без комиссии). Через ЕРИП (без комиссии до 5000 BYN/месяц) Если переводить деньги с карты на карту банка — тоже без комиссии (по курсу для платежных карт). Если с карты другого банка по номеру карты — без комиссии, с использованием реквизитов — будет оплата (зависит от валюты и назначения платежа)

Банк Дабрабыт Можно получить бесплатно валютную карту Mastercard Standard/Visa Classic, если вы открываете срочный безотзывный банковский вклад (депозит) на сумму от 2000 BYN/1000 USD /EUR/70 000RUB. Получить Mastercard Gold/Visa, если открываете срочный безотзывный банковский вклад (депозит) на сумму от 40000 BYN/20000 USD/EUR/140 000RUB. Получаемый доход будет перечисляться на карточку Пополнить можно через кассу банка, на почте, через интернет-банк, мобильный банк, банкоматы, инфокиоски, и т.д. Также пополнение возможно через сайт. Для зачисления денег нужно знать только номер договора пополняемого счета. С карты другого банка и между картами банка в рамках одного клиента — без комиссии. Если перевод между картами разных клиентов -1% от суммы + 0,14 BYN или 0,07 USD /EUR.

Банк Решение Валютная карта Visa Electron предоставляется бесплатно, если открыть вклад Формула успеха/Свободное накопление. И потом написать заявление, чтобы проценты и/или возврат вклада перечисляли на карточку. Но есть ежемесячная комиссия за обслуживание — 0.49 USD. Пополнить можно в кассах банка (без комиссии) и в кассах Беларусбанка (комиссия 2,5% от суммы); через ЕРИП (без комиссии); на сайте банка (без комиссии). Перевод с карты другого банка и между картами банка — без комиссии.

Белагропромбанк Можно бесплатно оформить валютную карту MasterCard Unembossed при наличии вкладного (депозитного) счета «Система сбережений Линия роста 2.0», «Линия роста 3.0.До года», «Линия роста 3.0.Свыше года», «Стандарт», «Премиум отзывный», «Премиум безотзывный». Также можно выпустить дополнительные и основные карты Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold, «Моцная картка», если у вас есть основная карта Visa Platinum/Visa Infinite. И MasterCard Unembossed для держателей основных карточек Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold «Прикосновения"и MasterCard Gold «Моцная картка». Можно пополнить через подразделение банка (без комиссии), через банкомат (при наличии самой карточки). Если зачисление через другой банк, взимается комиссия 2% от суммы. При переводе с карты другого банка и между картами одного клиента — без комиссии. При переводе между разными клиентами банка, комиссия 1,5% от суммы, мин. 0,49 BYN

Белгазпромбанк Бесплатно можно оформить 4 карты Visa Classic или MasterCard Standard в разных валютах (BYN/USD /EUR/RUB). В отделении банка карты оформляются неименными, через интернет-банк можно выпустить персонализированную. Если перевод с карт на карту банка, то без комиссии. Также важно, если переводите между валютными картами банка, но разных физ. лиц, то конверсия не пойдет через BYN. Только, например, USD → USD или EUR → USD . Также пополнение возможно в кассе банка, инфокиосках, на почте, через интернет-банк или в приложении, через ЕРИП и другие сервисы перевода. Со стороны банка комиссии нет. При переводе из другого банка по реквизитам на карточный счет (комиссия за зачисление на карту в 0,5% от суммы).

Белорусский народный банк До 31.05.2019 в банке проводится акция, в рамках которой можно бесплатно оформить к зарплатной карте валютную карту Visa Classic. Срок действия — 2 года. Также можно открыть вклад «Лучшее будущее». При размещении суммы до 2500 USD/EUR- банк предоставляет бесплатно Белкарт-Maestro. При сумме от 2500−5000 USD/EUR- бесплатно Visa Classic. И при размещении суммы от 5000 USD/EUR — бесплатно выпускается карта Visa Gold. Пополнить можно в кассе банка или через сотрудника по работе с физическими лицами, без комиссии. Если переводить деньги с карты другого банка, то со стороны БНБ будет взиматься комиссия 0,5% от суммы Между картами банка — без комиссии.

БПС-Сбербанк При открытии вклада от 50 USD, почти бесплатно (за 0.03 руб. за весь срок) выпускается карта MasterCard Standard Momentum Chip или Visa Classic Momentum Chip в долларах. Через интернет-банкинг или моб. приложение можно пополнить только с карты банка, без комиссии. Также перевести деньги можно в подразделениях банка (кроме обменных пунктов), без комиссии.

Альфа-Банк При открытии вклада от 50 USD/EUR выпускается карта Visa (неименная). в кассе банка, через ЕРИП, с карты (другого и Альфа-Банка) на карту, без комиссии.

РРБ-Банк Если открыть безотзывный вклад “Free-card” или “Европейский лояльный” на сумму от 5000 до 20000 USD/EUR - Visa Classic, от 20000 до 50000 USD/EUR - Visa Gold, свыше 50000 USD/EUR - Visa Platinum. в кассе банка,инфокиосках, через ЕРИП без комиссии. При переводе с карты другого банка взимается 1% за зачисление, между картами банка без комиссии. на карту.