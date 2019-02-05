“Дальше действовать будем мы”, “Звезда по имени Солнце”, “Мне приснилось — миром правит мечта” — гэтыя цытаты з песень гурта "Кино" ўпрыгожваюць футболкі і світшоты з новай калекцыі беларускай кампаніі Mark Formelle. Футболкі з выявай самога Віктара Цоя і прынтамі, натхнёнымі вокладкамі альбомаў "Кіно", з'явіліся ў крамах MF на пачатку 2019 года.