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Футболкі Mark Formelle з цытатамі з "Кино" — па-за законам?

06.02.2019 14:39 — Разное | Euroradio  
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Футболкі Mark Formelle з цытатамі з "Кино" — па-за законам?
Фота: Еўрарадыё

“Дальше действовать будем мы”, “Звезда по имени Солнце”, “Мне приснилось — миром правит мечта” — гэтыя цытаты з песень гурта "Кино" ўпрыгожваюць футболкі і світшоты з новай калекцыі беларускай кампаніі Mark Formelle. Футболкі з выявай самога Віктара Цоя і прынтамі, натхнёнымі вокладкамі альбомаў "Кіно", з'явіліся ў крамах MF на пачатку 2019 года.

 
 
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Фота: Еўрарадыё “Дальше действовать будем мы”, “Звезда по имени Солнце”, “Мне приснилось — миром правит мечта” — гэтыя цытаты з песень гурта "Кино"...
 
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