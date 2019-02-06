7 февраля. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Григорий. Какова погода до обеда - такова первая половина следующей зимы, какова после обеда - такова вторая половина.

РОДИЛИСЬ:

1812 Чарльз ДИККЕНС, английский писатель, сын портового чиновника. Англичане чтут Диккенса, признавая при этом, что его произведения навряд ли сослужили хорошую службу в формировании имиджа их страны за пределами Британии. Диккенс рассказывал, что каждое слово, прежде чем перейти на бумагу, сначала им отчетливо слышится, а персонажи его произведений постоянно находятся рядом и общаются с ним.

1870 Алфред АДЛЕР, австрийский психолог, создатель системы индивидуальной психологии.

1897 Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ, российский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.

1906 Генри Пу И, последний китайский император, стал им в трёхлетнем возрасте. Это о нём Б. БЕРТОЛУЧЧИ снял фильм «Последний император» (1987).

1937 Анатолий Петрович МЕШКОВ, белорусский гандбольный тренер. Его именем назван клуб из Бреста.

1954 Дитер Гюнтер БОЛЕН, немецкий поп-музыкант («Modern Talking», «Blue System»). У него трое детей. Кстати, в 1989 году триумфальные гастроли «Blue System» в СССР посетили в общей сложности 400 тыс. человек.

1969 Виктор Викторович МАЙГУРОВ, белорусский биатлонист.

1971 Анита ЦОЙ (Анна Сергеевна КИМ), российская певица и телеведущая. У неё сын.

1977 Мариуш ПУДЗЯНОВСКИЙ, польский атлет, «сильнейший человек планеты».

1978 Кристофер Эштон КУТЧЕР, американский актёр. Бывший муж актрисы Деми МУР. Ныне муж актрисы Милы КУНИС, у них сын и дочь.

1985 Константин Витальевич КРЮКОВ, российский актёр. Он дипломированный геммолог - специалист по драгоценным камням.

1989 Алла Андреевна МИХЕЕВА, российская актриса и телеведущая.

СОБЫТИЯ:

1725 Умирающий ПЁТР I простил всех осуждённых на смерть или каторгу, невиновных в государственных преступлениях, смертоубийствах или неоднократном разбое. На исходе второго часа Пётр потребовал бумагу, начал было писать, но перо выпало из его рук, из написанного могли разобрать только слова: «отдайте всё...» Когда к императору подошла дочь Анна, чтобы писать под его диктовку, он не мог сказать ни слова.

1788 Привезённая в Сидней (в те времена - крохотный австралийский посёлок, названный в честь тогдашнего британского министра колоний) первая партия английских ссыльных уголовников (578 мужчин и 220 женщин) была выстроена перед цепью вооружённых солдат и матросов. Облечённый правами губернатора Австралии капитан А. ФИЛИПП - глава экспедиции из 11 кораблей, доставивших преступников на «край света», зачитал им парламентский акт относительно их дальнейшей судьбы. Ссыльным вменялось вести себя хорошо, ибо, во-первых, здесь нечего красть, а, во-вторых, виновные сразу же будут обнаружены и повешены без пощады. Капитан также объявил, что желающие могут вступить в брак - и 14 пар тотчас же обвенчались.

1863 В США инженер Алансон КРЕЙ запатентовал первый огнетушитель.

1914 В США на экраны вышел фильм «Kid Auto Races in Venice», в котором Чарли ЧАПЛИН впервые появился в облике всем знакомого бродяги с усиками, в мешковатых брюках, с тростью и котелком.

1933 В ночь с 6 на 7 февраля, во время урагана скоростью 126 км/час, лейтенант Фредерик МАРГИТТ на судне «Ramapo», плывшем из Манилы в Сан-Диего, зарегистрировал самую высокую морскую волну - 34 м.

1998 Во время матча по шотландскому регби в Дублине был установлен абсолютный мировой рекорд уровня шума - 125,4 децибела.

2018 Умер Геннадий ГАРБУК, белорусский актёр.