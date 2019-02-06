Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

В 1558 Иван Грозный начал Ливонскую войну (1558 - 1582). Фактически это была война и против Польши и Великого княжества Литовского. Московское государство хотело получить доступ к Балтийскому морю. В 1563 250-тыс. войско Ивана Грозного захватило Смоленск, Полоцк. Погибло много народу: на 50 верст вокруг Полоцка земля выглядела как лесная пустыня. Через несколько лет полоцкие и смоленские земли снова вошли в состав ВКЛ.
В то время многие видные деятели покидали Московию, после того, как там была установлена опричнина и приходилось бежать от смерти в Великое княжество Литовское, увеличивая тем самым число сторонников будущей унии.
1569 г.
1 июля в Люблине Польша и Великое княжество Литовское объединяются в одно целое. Новое государственное объединение называется Речью Посполитой (общей республикой двух народов): «Корона Польская и Великое княжество Литовское – это одно нераздельное и неразличное тело, а также не отличающаяся, а единственно общая Речь Посполитая, которая из двух государств и народов в одно связалась и сплотилась». Речь Посполитая являла собой огромное государство, но все-таки несплоченное. Великое княжество Литовское даже после подписания унии обладало достаточной автономией, о чем свидетельствуют статуты княжества. В некоторых документах этого периода Брест упоминается как Брест Литовский. В XVI веке Брест – важный торгово-ремесленный центр княжества, а брестская таможня занимала второе место в доходах государственной казны. В это время в городе проживает 6-7 тысяч жителей.
1582 г.
Речь Посполитая перешла на Григорианский календарь.
В Бресте учреждено православное братство со школой «для науки детей христианских всякого положения, к украшению и пользе Речи Посполитой».
1596 г.
На церковном соборе в Бресте, в церкви Св. Николая, провозглашена уния об объединении православной церкви с католической и создании униатской церкви. С этого времени католическая религия объявляется государственной религией на территории страны. В начале XVII века в городе проживает около 11 тыс. жителей. В Бресте работает десять водяных мельниц.
1605 г.
Строится деревянный костел и монастырь.
1616 г.
Открывается миссия монахов-иезуитов.
1623 г.
Построен иезуитский коллегиум с библиотекой и аптекой. В 1623 г. Канцлер Великого княжества Литовского, Брестский староста Лев Сапега, выступает покровителем монахов иезуитского и бернардинского орденов. В эти годы строятся каменный костел бернардинского монастыря, деревянный женский монастырь, костел Св. Дороты. Брест избран местом сеймов литовских евреев
1641 г.
Принято решение о возведении новой ратуши на Рыночной площади города. Старая сгорела во время пожара в 1638 году.
1648 г.
5 сентября
Восстание казаков на Украине под руководством Богдана Хмельницкого.
Восстание докатилось до Бреста Литовского. Под Брестом идут бои между повстанцами и войском Я.Радзивилла. В 1648 году город сожжен и разрушен войсками Богдана Хмельницкого. Казнен настоятель православного Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович (Брестский), противник Унии 1596 г., причислен к лику святых в 1658 году.
Война Московского царства и Украины против Речи Посполитой.
1655 г.
11-17 ноября
Швеция объявила войну Речи Посполитой. Нападение Швеции на Речь Посполитую и начало польско-шведской войны сильно осложнило ситуацию в Великом княжестве Литовском. Осенью 1655 года Россия предпринимает шаги по распространению русской власти в регионе.
Януш Радзивилл (гетман) выступил на стороне шведов с целью возродить независимое Великое княжество Литовское. Радзивилл заявил, что от имени магнатов и шляхты он обратился к шведскому королю с просьбой принять «нас в подданство» и получил положительный ответ.
Битва под Брестом (под Верховичами). Литовские войска были разбиты войсками князя Урусова.
Взятие Смоленска в 1655 г. дало возможность Алексею Михайловичу расширить царство Московское на запад и впервые называть себя самодержцем всея Великой, Малой и Белой Руси. На территорию нынешней Белоруссии вошло 200-тысячное войско царя московского и было взято более 200 городов и замков. С севера на Речь Посполитую наступали шведы, с юга – украинские казаки. Эта война истощила не только Речь Посполитую, но и Москву.
1656-1657 г.
Брест осажден шведами во главе с королем Карлом Густавом X.
Третьего января 1660 взят Брест, 15 января старший сын князя, князь Пётр Хованский, разбил и пленил полковника М. Обуховича (восемь казацких и пять драгунских хоругвей). Плена едва избежали гетман Павел Ян Сапега, его брат Кшиштоф и хорунжий Литовский З. Слушка. 17 февраля вытеснил за Буг войска полковника князя Александра Полубинского. Полубинскому попытался оказать помощь Чарнецкий, чья дивизия переправилась через Буг юго-восточнее Бреста, но при приближении князя Ивана Андреевича отступила к Лукову. Князь Хованский пошёл на Ляховичи, где взял в осаду войска Николая Юдицкого.
Падение Бреста ставило под угрозу саму Варшаву, до которой оставалось 100 верст.
Около 2 тысяч брестчан были убиты и брошены в ров без погребения. В результате набега Хованского город Брест-Литовск, как и другие города, захваченные в ходе продолжительного рейда русских войск, был «весь до последнего строения разорён и сожжён», населения осталась «очень малая горсточка», погибли все члены магистрата, сгорели цеховые документы и магистратские книги..
1661 г.
Город занят польско-литовскими войсками
1665 г.
Открытие Брестского монетного двора. В 1665 г. пожар уничтожил монастырь монахов-августинцев. На месте бывшего монастыря начал работу монетный двор. Было выпущено в обращение солидов на сумму более 2.5 миллионов злотых.
1667 г.
Заключен Андрусовский мир (недалеко от Смоленска).
28 марта литовским гофмаршалом был опубликован приговор. Лыщинского надлежало вывести из города и сжечь на костре вместе с его произведениями в руках. Имущество казнённого конфисковывалось, а дом, в котором он жил, должен был быть разрушен и место оставлено пустырём на вечные времена. После чтения приговора познанский и ливонский епископы, а также сам обвиняемый, обратились с просьбой к королю о замене сожжения отсечением головы. Король удовлетворил просьбу. Приговор был приведен в исполнение 30 марта
1696 г.
При коллегиуме иезуитов создан первый театр.
1697 г.
Сейм принимает решение о переводе делопроизводства на польский язык.
В 1696 году западнорусский письменный язык, бывший государственным языком в Великом княжестве Литовском, был запрещен к употреблению в делопроизводстве на территории Речи Посполитой. В XVIII веке западнорусские литературные памятники представлены в основном интермедиями (короткие вставки на русском языке в иноязычный текст). Они переполнены польскими заимствованиями и написаны латинской графикой, которая начала применяться в Речи Посполитой для русского языка ещё в XVII веке.
Польский язык стал основным письменным языком Речи Посполитой: он использовался в центральном и местном делопроизводстве, культуре, науке, образовании, католической церкви. Он был основным средством общения большей части белорусской шляхты, а в качестве второго языка в той или иной степени им владело большинство горожан и значительная часть селян.
К концу существования Речи Посполитой наблюдалось постепенное снижение роли западнорусского письменного языка (вплоть до его практически полного исчезновения) и одновременное возрастание роли польского языка. В устном же общении в это время получило широкое распространение русско-польское двуязычие.
1699 г.
Запрет на избрание православных граждан в органы самоуправления.
1700 г.
Начало Северной войны, войны России со Швецией (1700-1721). Военные действия происходили в основном на территории княжества Литовского.
1705 г.
По договоренности с польским королем в Бресте созданы провиантские склады для русской армии.
Сократилось число его жителей, в упадок пришли ремесленное производство и торговля.
1751 г.
Завершение строительства костелов женских монастырей Благовещения Девы Марии, монахинь-бригиток, Непорочного Зачатия, монахинь бернардинского ордена. Впоследствии каменное здание монастыря ордена бригиток будет превращено в тюрьму для повстанцев польского восстания 1863 года. В независимой Польше это была тюрьма строгого режима для особо опасных преступников. В1938-1939 годах в тюрьме содержался Степан Бандера.
1757 г.
В Скоках родился Юлиан Немцевич, писатель, историк и общественный деятель.
«…Граф Суворов великие оказал услуги взятием Варшавы… но зато уж несносно досаждает несообразными своими распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных бунтовщиков …. отпускает свободно в их домы, давая открытые листы….» писал дипломат Трощинский.