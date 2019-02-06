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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

07.02.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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В 1558 Иван Грозный начал Ливонскую войну (1558 - 1582). Фактически это была война и против Польши и Великого княжества Литовского. Московское государство хотело получить доступ к Балтийскому морю. В 1563 250-тыс. войско Ивана Грозного захватило Смоленск, Полоцк. Погибло много народу: на 50 верст вокруг Полоцка земля выглядела как лесная пустыня. Через несколько лет полоцкие и смоленские земли снова вошли в состав ВКЛ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

В то время многие видные деятели покидали Московию, после того, как там была установлена опричнина и приходилось бежать от смерти в Великое княжество Литовское, увеличивая тем самым число сторонников будущей унии. 

1569 г.

1 июля в Люблине Польша и Великое княжество Литовское объединяются в одно целое. Новое государственное объединение называется Речью Посполитой (общей республикой двух народов): «Корона Польская и Великое княжество Литовское – это одно нераздельное и неразличное тело, а также не отличающаяся, а единственно общая Речь Посполитая, которая из двух государств и народов в одно связалась и сплотилась». Речь Посполитая являла собой огромное государство, но все-таки несплоченное. Великое княжество Литовское даже после подписания унии обладало достаточной автономией, о чем свидетельствуют статуты княжества. В некоторых документах этого периода Брест упоминается как Брест Литовский. В XVI веке Брест – важный торгово-ремесленный центр княжества, а брестская таможня занимала второе место в доходах государственной казны. В это время в городе проживает 6-7 тысяч жителей. 
1582 г.

Речь Посполитая перешла на Григорианский календарь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен старого юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница 15 октября.
1588 г.

Лев Сапега в Бресте заканчивает работу над Статутом княжества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

В городе появляются булыжные мостовые. 
1591 г. В Бресте учреждено православное братство со школой «для науки детей христианских всякого положения, к украшению и пользе Речи Посполитой». 
1596 г. На церковном соборе в Бресте, в церкви Св. Николая, провозглашена уния об объединении православной церкви с католической и создании униатской церкви. С этого времени католическая религия объявляется государственной религией на территории страны. В начале XVII века в городе проживает около 11 тыс. жителей. В Бресте работает десять водяных мельниц.
1605 г. Строится деревянный костел и монастырь. 
1616 г. Открывается миссия монахов-иезуитов.
1623 г. Построен иезуитский коллегиум с библиотекой и аптекой. В 1623 г. Канцлер Великого княжества Литовского, Брестский староста Лев Сапега, выступает покровителем монахов иезуитского и бернардинского орденов. В эти годы строятся каменный костел бернардинского монастыря, деревянный женский монастырь, костел Св. Дороты. Брест избран местом сеймов литовских евреев
1641 г. Принято решение о возведении новой ратуши на Рыночной площади города. Старая сгорела во время пожара в 1638 году.

1648 г.

5 сентября

Восстание казаков на Украине под руководством Богдана Хмельницкого. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Восстание докатилось до Бреста Литовского. Под Брестом идут бои между повстанцами и войском Я.Радзивилла. В 1648 году город сожжен и разрушен войсками Богдана Хмельницкого. Казнен настоятель православного Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович (Брестский), противник Унии 1596 г., причислен к лику святых в 1658 году.
1653 г.

Брест- место проведения сейма Речи Посполитой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая
1654-1667 г. Война Московского царства и Украины против Речи Посполитой.

1655 г.

11-17 ноября

 Швеция объявила войну Речи Посполитой. Нападение Швеции на Речь Посполитую и начало польско-шведской войны сильно осложнило ситуацию в Великом княжестве Литовском. Осенью 1655 года Россия предпринимает шаги по распространению русской власти в регионе. 

Януш Радзивилл (гетман) выступил на стороне шведов с целью возродить независимое Великое княжество Литовское. Радзивилл заявил, что от имени магнатов и шляхты он обратился к шведскому королю с просьбой принять «нас в подданство» и получил положительный ответ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Битва под Брестом (под Верховичами). Литовские войска были разбиты войсками князя Урусова.

Взятие Смоленска в 1655 г. дало возможность Алексею Михайловичу расширить царство Московское на запад и впервые называть себя самодержцем всея Великой, Малой и Белой Руси. На территорию нынешней Белоруссии вошло 200-тысячное войско царя московского и было взято более 200 городов и замков. С севера на Речь Посполитую наступали шведы, с юга – украинские казаки. Эта война истощила не только Речь Посполитую, но и Москву.
1656-1657 г.

Брест осажден шведами во главе с королем Карлом Густавом X.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

В мае 1657 г. появляется первое графическое изображение Бреста. 
1659 г.

Постановление Варшавского сейма об открытии в Бресте монетного двора


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая
1660 г.

Опустошение Брестчины московским войском под предводительством князя Хованского


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Третьего января 1660 взят Брест, 15 января старший сын князя, князь Пётр Хованский, разбил и пленил полковника М. Обуховича (восемь казацких и пять драгунских хоругвей). Плена едва избежали гетман Павел Ян Сапега, его брат Кшиштоф и хорунжий Литовский З. Слушка. 17 февраля вытеснил за Буг войска полковника князя Александра Полубинского. Полубинскому попытался оказать помощь Чарнецкий, чья дивизия переправилась через Буг юго-восточнее Бреста, но при приближении князя Ивана Андреевича отступила к Лукову. Князь Хованский пошёл на Ляховичи, где взял в осаду войска Николая Юдицкого.

Падение Бреста ставило под угрозу саму Варшаву, до которой оставалось 100 верст. 

Около 2 тысяч брестчан были убиты и брошены в ров без погребения. В результате набега Хованского город Брест-Литовск, как и другие города, захваченные в ходе продолжительного рейда русских войск, был «весь до последнего строения разорён и сожжён», населения осталась «очень малая горсточка», погибли все члены магистрата, сгорели цеховые документы и магистратские книги..
1661 г. Город занят польско-литовскими войсками
1665 г. Открытие Брестского монетного двора. В 1665 г. пожар уничтожил монастырь монахов-августинцев. На месте бывшего монастыря начал работу монетный двор. Было выпущено в обращение солидов на сумму более 2.5 миллионов злотых.
1667 г.

Заключен Андрусовский мир (недалеко от Смоленска). 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Московский государь отказался от Литвы и Белой Руси. За Москвой остался Смоленск и левобережная Украина. Киев был отдан на два года, но остался надолго. 
1680 г. Окончание строительства в Бресте костела, разрушенного во время войны со шведами.
1689 г. Освящен новый костел Св. Троицы монахов-августинцев, построенный на рыночной площади.

В тот год в Варшаве был казнен уроженец брестчины Казимир Лыщинский за его атеистические взгляды и трактат «О несуществовании Бога».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

28 марта литовским гофмаршалом был опубликован приговор. Лыщинского надлежало вывести из города и сжечь на костре вместе с его произведениями в руках. Имущество казнённого конфисковывалось, а дом, в котором он жил, должен был быть разрушен и место оставлено пустырём на вечные времена. После чтения приговора познанский и ливонский епископы, а также сам обвиняемый, обратились с просьбой к королю о замене сожжения отсечением головы. Король удовлетворил просьбу. Приговор был приведен в исполнение 30 марта
1696 г. При коллегиуме иезуитов создан первый театр. 
1697 г. Сейм принимает решение о переводе делопроизводства на польский язык.

В 1696 году западнорусский письменный язык, бывший государственным языком в Великом княжестве Литовском, был запрещен к употреблению в делопроизводстве на территории Речи Посполитой. В XVIII веке западнорусские литературные памятники представлены в основном интермедиями (короткие вставки на русском языке в иноязычный текст). Они переполнены польскими заимствованиями и написаны латинской графикой, которая начала применяться в Речи Посполитой для русского языка ещё в XVII веке.

Польский язык стал основным письменным языком Речи Посполитой: он использовался в центральном и местном делопроизводстве, культуре, науке, образовании, католической церкви. Он был основным средством общения большей части белорусской шляхты, а в качестве второго языка в той или иной степени им владело большинство горожан и значительная часть селян.

К концу существования Речи Посполитой наблюдалось постепенное снижение роли западнорусского письменного языка (вплоть до его практически полного исчезновения) и одновременное возрастание роли польского языка. В устном же общении в это время получило широкое распространение русско-польское двуязычие.
1699 г. Запрет на избрание православных граждан в органы самоуправления. 
1700 г. Начало Северной войны, войны России со Швецией (1700-1721). Военные действия происходили в основном на территории княжества Литовского.
1705 г. По договоренности с польским королем в Бресте созданы провиантские склады для русской армии.
1706 г.

В городе проездом был Петр I. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Шведские войска захватили Брест и разорили его.

Вторая половина XVII — первая половина XVIII века в истории города характеризуется резким экономическим спадом, вызванным продолжительными войнами, голодом и эпидемиями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Сократилось число его жителей, в упадок пришли ремесленное производство и торговля.

1751 г. Завершение строительства костелов женских монастырей Благовещения Девы Марии, монахинь-бригиток, Непорочного Зачатия, монахинь бернардинского ордена. Впоследствии каменное здание монастыря ордена бригиток будет превращено в тюрьму для повстанцев польского восстания 1863 года. В независимой Польше это была тюрьма строгого режима для особо опасных преступников. В1938-1939 годах в тюрьме содержался Степан Бандера.
1757 г.

В Скоках родился Юлиан Немцевич, писатель, историк и общественный деятель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Впоследствии член Временного правительства во время Польского восстания 1830-1831гг.
1764 г. На сейме постановили карать смертью тех, кто переходит из католичества в другую веру. 
1767 г. Диссиденты (протестанты, кальвинисты, православные) с целью обороны своих прав создали Слуцкую конфедерацию. 
1769 г. Вооруженные столкновения между католической и православной частями населения
1770-е г. Основана суконная фабрика Антонием Тизенгаузом. Начало строительства Днепро-Бугского канала. Брест становится главным речным портом на Западном Буге. 
1772 г. Первый раздел Речи Посполитой. В Бресте размещалась резиденция руководителей Тарговицкой конфедерации. 
1775 г. Начало строительства Днепровско-Бугского (королевского) канала от Тришина до Кобрина
1791 г.

3 мая – принятие конституции Речи Посполитой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая
1794 г. апрель

Тадеуш Костюшко объявлен диктатором восстания и главнокомандующим национальной армией


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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая
 
1794 г. август-сентябрь

Войска Суворова стояли в Бресте 29 дней. 8 сентября между Брестом и Тересполем состоялся бой между войсками генерала К.Сераковского и А.В.Суворова


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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая
1794 г. 10 октября Поражение восстания под руководством Тадеуша Костюшко
1794 г. 29 октября

Суворову вручили ключи от Варшавы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

«…Граф Суворов великие оказал услуги взятием Варшавы… но зато уж несносно досаждает несообразными своими распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных бунтовщиков …. отпускает свободно в их домы, давая открытые листы….» писал дипломат Трощинский.

1795 г. 24 октября

Третий раздел Речи Посполитой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63211.php

Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

Во второй половине XVIII века в Бресте насчитывается 3.5 тыс. жителей.

Авторский материал к 1000-летию Бреста. Продолжение следует...
Следующий период - Российская империя

 
Теги: Брест
 
 
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