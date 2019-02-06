Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 3 - Речь Посполитая

1569 г. 1 июля в Люблине Польша и Великое княжество Литовское объединяются в одно целое. Новое государственное объединение называется Речью Посполитой (общей республикой двух народов): «Корона Польская и Великое княжество Литовское – это одно нераздельное и неразличное тело, а также не отличающаяся, а единственно общая Речь Посполитая, которая из двух государств и народов в одно связалась и сплотилась». Речь Посполитая являла собой огромное государство, но все-таки несплоченное. Великое княжество Литовское даже после подписания унии обладало достаточной автономией, о чем свидетельствуют статуты княжества. В некоторых документах этого периода Брест упоминается как Брест Литовский. В XVI веке Брест – важный торгово-ремесленный центр княжества, а брестская таможня занимала второе место в доходах государственной казны. В это время в городе проживает 6-7 тысяч жителей.

1582 г. Речь Посполитая перешла на Григорианский календарь.

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Григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен старого юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница 15 октября.

1588 г. Лев Сапега в Бресте заканчивает работу над Статутом княжества.

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В городе появляются булыжные мостовые.

1591 г. В Бресте учреждено православное братство со школой «для науки детей христианских всякого положения, к украшению и пользе Речи Посполитой».

1596 г. На церковном соборе в Бресте, в церкви Св. Николая, провозглашена уния об объединении православной церкви с католической и создании униатской церкви. С этого времени католическая религия объявляется государственной религией на территории страны. В начале XVII века в городе проживает около 11 тыс. жителей. В Бресте работает десять водяных мельниц.

1605 г. Строится деревянный костел и монастырь.

1616 г. Открывается миссия монахов-иезуитов.

1623 г. Построен иезуитский коллегиум с библиотекой и аптекой. В 1623 г. Канцлер Великого княжества Литовского, Брестский староста Лев Сапега, выступает покровителем монахов иезуитского и бернардинского орденов. В эти годы строятся каменный костел бернардинского монастыря, деревянный женский монастырь, костел Св. Дороты. Брест избран местом сеймов литовских евреев

1641 г. Принято решение о возведении новой ратуши на Рыночной площади города. Старая сгорела во время пожара в 1638 году.

1648 г. 5 сентября Восстание казаков на Украине под руководством Богдана Хмельницкого.

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Восстание докатилось до Бреста Литовского. Под Брестом идут бои между повстанцами и войском Я.Радзивилла. В 1648 году город сожжен и разрушен войсками Богдана Хмельницкого. Казнен настоятель православного Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович (Брестский), противник Унии 1596 г., причислен к лику святых в 1658 году.

1653 г. Брест- место проведения сейма Речи Посполитой.

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1654-1667 г. Война Московского царства и Украины против Речи Посполитой.

1655 г. 11-17 ноября Швеция объявила войну Речи Посполитой. Нападение Швеции на Речь Посполитую и начало польско-шведской войны сильно осложнило ситуацию в Великом княжестве Литовском. Осенью 1655 года Россия предпринимает шаги по распространению русской власти в регионе. Януш Радзивилл (гетман) выступил на стороне шведов с целью возродить независимое Великое княжество Литовское. Радзивилл заявил, что от имени магнатов и шляхты он обратился к шведскому королю с просьбой принять «нас в подданство» и получил положительный ответ.

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Битва под Брестом (под Верховичами). Литовские войска были разбиты войсками князя Урусова. Взятие Смоленска в 1655 г. дало возможность Алексею Михайловичу расширить царство Московское на запад и впервые называть себя самодержцем всея Великой, Малой и Белой Руси. На территорию нынешней Белоруссии вошло 200-тысячное войско царя московского и было взято более 200 городов и замков. С севера на Речь Посполитую наступали шведы, с юга – украинские казаки. Эта война истощила не только Речь Посполитую, но и Москву.

1656-1657 г. Брест осажден шведами во главе с королем Карлом Густавом X.

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В мае 1657 г. появляется первое графическое изображение Бреста.

1659 г. Постановление Варшавского сейма об открытии в Бресте монетного двора

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1660 г. Опустошение Брестчины московским войском под предводительством князя Хованского

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Третьего января 1660 взят Брест, 15 января старший сын князя, князь Пётр Хованский, разбил и пленил полковника М. Обуховича (восемь казацких и пять драгунских хоругвей). Плена едва избежали гетман Павел Ян Сапега, его брат Кшиштоф и хорунжий Литовский З. Слушка. 17 февраля вытеснил за Буг войска полковника князя Александра Полубинского. Полубинскому попытался оказать помощь Чарнецкий, чья дивизия переправилась через Буг юго-восточнее Бреста, но при приближении князя Ивана Андреевича отступила к Лукову. Князь Хованский пошёл на Ляховичи, где взял в осаду войска Николая Юдицкого. Падение Бреста ставило под угрозу саму Варшаву, до которой оставалось 100 верст. Около 2 тысяч брестчан были убиты и брошены в ров без погребения. В результате набега Хованского город Брест-Литовск, как и другие города, захваченные в ходе продолжительного рейда русских войск, был «весь до последнего строения разорён и сожжён», населения осталась «очень малая горсточка», погибли все члены магистрата, сгорели цеховые документы и магистратские книги..

1661 г. Город занят польско-литовскими войсками

1665 г. Открытие Брестского монетного двора. В 1665 г. пожар уничтожил монастырь монахов-августинцев. На месте бывшего монастыря начал работу монетный двор. Было выпущено в обращение солидов на сумму более 2.5 миллионов злотых.

1667 г. Заключен Андрусовский мир (недалеко от Смоленска).

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Московский государь отказался от Литвы и Белой Руси. За Москвой остался Смоленск и левобережная Украина. Киев был отдан на два года, но остался надолго.

1680 г. Окончание строительства в Бресте костела, разрушенного во время войны со шведами.

1689 г. Освящен новый костел Св. Троицы монахов-августинцев, построенный на рыночной площади. В тот год в Варшаве был казнен уроженец брестчины Казимир Лыщинский за его атеистические взгляды и трактат «О несуществовании Бога».

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28 марта литовским гофмаршалом был опубликован приговор . Лыщинского надлежало вывести из города и сжечь на костре вместе с его произведениями в руках. Имущество казнённого конфисковывалось, а дом, в котором он жил, должен был быть разрушен и место оставлено пустырём на вечные времена. После чтения приговора познанский и ливонский епископы, а также сам обвиняемый, обратились с просьбой к королю о замене сожжения отсечением головы. Король удовлетворил просьбу. Приговор был приведен в исполнение 30 марта

1696 г. При коллегиуме иезуитов создан первый театр.

1697 г. Сейм принимает решение о переводе делопроизводства на польский язык. В 1696 году западнорусский письменный язык, бывший государственным языком в Великом княжестве Литовском, был запрещен к употреблению в делопроизводстве на территории Речи Посполитой. В XVIII веке западнорусские литературные памятники представлены в основном интермедиями (короткие вставки на русском языке в иноязычный текст). Они переполнены польскими заимствованиями и написаны латинской графикой, которая начала применяться в Речи Посполитой для русского языка ещё в XVII веке. Польский язык стал основным письменным языком Речи Посполитой: он использовался в центральном и местном делопроизводстве, культуре, науке, образовании, католической церкви. Он был основным средством общения большей части белорусской шляхты, а в качестве второго языка в той или иной степени им владело большинство горожан и значительная часть селян. К концу существования Речи Посполитой наблюдалось постепенное снижение роли западнорусского письменного языка (вплоть до его практически полного исчезновения) и одновременное возрастание роли польского языка. В устном же общении в это время получило широкое распространение русско-польское двуязычие.

1699 г. Запрет на избрание православных граждан в органы самоуправления.

1700 г. Начало Северной войны, войны России со Швецией (1700-1721). Военные действия происходили в основном на территории княжества Литовского.

1705 г. По договоренности с польским королем в Бресте созданы провиантские склады для русской армии.