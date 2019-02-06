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Михаил Бабич раскрыл в Бресте секрет дипломатической службы
07.02.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Посол России посетил с рабочим визитом Брестскую область уже во второй раз и провел несколько официальных встреч.
Отправной точкой визита российского посла Михаила Бабича стал Брестский областной исполнительный комитет, где он обсудил с губернатором двустороннее сотрудничество.
По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, для региона именно Россия является основным экономическим партнером. Более того, в области работают 365 предприятий с участием российского капитала.
© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
Встреча Михаила Бабича с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом
"В 2018 году в экономику Брестской области было вложено 48 миллионов долларов прямых российских инвестиций", – констатировал председатель областного исполкома.
В свою очередь Бабич отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью измеряется не только экономическими отношениями.
"В этом году Брест отмечает свое тысячелетие. Это, безусловно, знаковое событие для города", – заявил посол России.
После этого глава дипмиссии и губернатор обсудили участие российской стороны в юбилейных мероприятиях, которые будут проходить в течение 2019 года. Причем Бабич напомнил, что в текущем году именно Брест удостоился чести стать культурной столицей Содружества Независимых Государств.
Вслед за облисполкомом посол России в сопровождении губернатора направился на предприятие Gefest, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому ПАО "Газпром". Специально для Бабича экскурсию по производственным цехам провел генеральный директор Виктор Кузьминчук.
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Посол России посетил с рабочим визитом Брестскую область уже во второй раз и провел несколько официальных встреч. Отправной точкой визита российского посла...
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