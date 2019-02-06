Михаил Бабич раскрыл в Бресте секрет дипломатической службы

Посол России посетил с рабочим визитом Брестскую область уже во второй раз и провел несколько официальных встреч.



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Отправной точкой визита российского посла Михаила Бабича стал Брестский областной исполнительный комитет, где он обсудил с губернатором двустороннее сотрудничество.

По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, для региона именно Россия является основным экономическим партнером. Более того, в области работают 365 предприятий с участием российского капитала.



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© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Встреча Михаила Бабича с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом

"В 2018 году в экономику Брестской области было вложено 48 миллионов долларов прямых российских инвестиций", – констатировал председатель областного исполкома.

В свою очередь Бабич отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью измеряется не только экономическими отношениями.

"В этом году Брест отмечает свое тысячелетие. Это, безусловно, знаковое событие для города", – заявил посол России.

После этого глава дипмиссии и губернатор обсудили участие российской стороны в юбилейных мероприятиях, которые будут проходить в течение 2019 года. Причем Бабич напомнил, что в текущем году именно Брест удостоился чести стать культурной столицей Содружества Независимых Государств.

Вслед за облисполкомом посол России в сопровождении губернатора направился на предприятие Gefest, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому ПАО "Газпром". Специально для Бабича экскурсию по производственным цехам провел генеральный директор Виктор Кузьминчук.