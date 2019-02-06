ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Бабич раскрыл в Бресте секрет дипломатической службы

07.02.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Посол России посетил с рабочим визитом Брестскую область уже во второй раз и провел несколько официальных встреч.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63237.php

Михаил Бабич раскрыл в Бресте секрет дипломатической службы

Отправной точкой визита российского посла Михаила Бабича стал Брестский областной исполнительный комитет, где он обсудил с губернатором двустороннее сотрудничество.

По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, для региона именно Россия является основным экономическим партнером. Более того, в области работают 365 предприятий с участием российского капитала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63237.php

Михаил Бабич раскрыл в Бресте секрет дипломатической службы

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Встреча Михаила Бабича с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом

"В 2018 году в экономику Брестской области было вложено 48 миллионов долларов прямых российских инвестиций", – констатировал председатель областного исполкома.

В свою очередь Бабич отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью измеряется не только экономическими отношениями.

"В этом году Брест отмечает свое тысячелетие. Это, безусловно, знаковое событие для города", – заявил посол России.

После этого глава дипмиссии и губернатор обсудили участие российской стороны в юбилейных мероприятиях, которые будут проходить в течение 2019 года. Причем Бабич напомнил, что в текущем году именно Брест удостоился чести стать культурной столицей Содружества Независимых Государств.

Вслед за облисполкомом посол России в сопровождении губернатора направился на предприятие Gefest, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому ПАО "Газпром". Специально для Бабича экскурсию по производственным цехам провел генеральный директор Виктор Кузьминчук.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Посол России посетил с рабочим визитом Брестскую область уже во второй раз и провел несколько официальных встреч. Отправной точкой визита российского посла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые низкие зарплаты в Беларуси: сколько, у кого и в каких регионах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика