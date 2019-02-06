Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала

Спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом в четверг сообщает агентство Press Association со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).



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«Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено», — сообщает агентство. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.

Обломки самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля на дне Ла-Манша в результате совместной поисковой операции, проводившейся AIBB и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать голосовое сообщение , в котором высказал опасение о том, что самолет развалится. Позднее выяснилось , что Айбботсон не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

За пару дней до происшествия «Кардифф» сообщил о покупке футболиста за рекордные для клуба 20 миллионов евро.