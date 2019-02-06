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В чемпионате Гродненщины по мини-футболу настало время плей-офф

07.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В чемпионате Гродненщины по мини-футболу настало время плей-офф

В ближайшую субботу матчем «Новогрудок» - «Лида», а в воскресенье - «Мосты» - «Вороново», «Медведи» - «ПК им. В.И. Кремко»  и «Цементник» - «Форсаж» стартует плей-офф чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

В нокаут-раунде игры в решающих играх состоят из двух матчей: дома и в гостях.

Красносельский «Цементник» в стенах Росской средней школы примет слонимский «Форсаж». Начало матча в 14.30. Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе цемзаводчан Вконтакте.

Из истории противостояния команд: в сезоне 2016/2017 в матче IV тура 11 декабря 2016 г. дома цементники были сильней 13:10, в матче IX тура 22 января 2017 г. в гостях уступили форсажцам 13:5. В сезоне 2017/2018 в матче I тура 19 ноября 2017 г. в Слониме в упорной борьбе красносельчане победили 4:5. В матче VI тура 23 декабря 2017 г. дома «Цементник»  уступил 5:12. В первом матче финала чемпионата области-2017/2018 г. 31 марта 2018 г. в Слониме зафиксирована ничья 3:3. В ответном матче в Росси 7 апреля 2018 г. хозяева уступили 3:10.

Ответные матчи пройдут через неделю – 16 и 17 февраля.

 
 
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В ближайшую субботу матчем «Новогрудок» - «Лида», а в воскресенье - «Мосты» - «Вороново», «Медведи» - «ПК...
 
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