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Александра Романовская выиграла золото на чемпионате мира по фристайлу
Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике, который проходит в Дир-Вэлли (США).
Днем ранее в квалификации Александра Романовская показала 6-й результат.
Финальная стадия, куда пробились 12 лучших, состояла из двух этапов.
Александра Романовская стала лучшей по итогам первого раунда (103,11), а затем ей не было равных (113,18) и в суперфинале, куда пробились 6 лучших.
Серебо у россиянки Любови Никитиной (89,88), бронза у китаянки Сю Ментао (89,88).
Это первая медаль Александры Романовской на чемпионатах мира. Прежде она дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты.
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Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике, который проходит в Дир-Вэлли (США).
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