Александра Романовская выиграла золото на чемпионате мира по фристайлу

Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике, который проходит в Дир-Вэлли (США).

Днем ранее в квалификации Александра Романовская показала 6-й результат.

Финальная стадия, куда пробились 12 лучших, состояла из двух этапов.

Александра Романовская стала лучшей по итогам первого раунда (103,11), а затем ей не было равных (113,18) и в суперфинале, куда пробились 6 лучших.

Серебо у россиянки Любови Никитиной (89,88), бронза у китаянки Сю Ментао (89,88).

Это первая медаль Александры Романовской на чемпионатах мира. Прежде она дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты.