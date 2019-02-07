Экхофф победила в индивидуальной гонке КМ по биатлону, лучшая из белорусок - 62-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала первую победу в сезоне, став лучшей в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.



Reuters

Отметим, что гонка проходила в усеченном формате: вместо 15 километров девушки бежали 12,5, а штрафная минута сократилась до 45 секунд.

Экхофф продемонстрировала непривычно точную для себя стрельбу, допустив лишь 1 (0+1+0+0) промах и на последнем круге поднялась с третьего на первое место, опередив чешку Маркету Давидову (0+0+0+0) и итальянку Лизу Виттоцци (0+0+0+0).

Белорусские биатлонистки не смогли порадовать своих болельщиков. Дарья Юркевич (0+1+1+1) стала 62-й, Анна Сола (1+1+2+1) — 68-й, а Инна Костюченко (3+2+0+4) — 87-й. В финишном протоколе отметилось 88 биатлонисток.