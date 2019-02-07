8 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Россия - День российской науки.

ПРИМЕТЫ:

Фёдор Поминальник. Каков этот день, такова и весна.

РОДИЛИСЬ:

1828 Жюль Габриэль ВЕРН, французский писатель. Предсказал изобретение электрического стула, самолёта, вертолёта, ракеты и подводной лодки.

1834 Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ, российский химик, открывший в 1869 году периодический закон химических элементов. А в 1865 году он создал водку. Выбор для водки именно 40° - дело, скорее, случая и удобства смешивания спирта с водой в соотношении «два к трём». Более простое соотношение «один к одному» крепковато, хотя и такая, 50-градусная водка, выпускается.

1906 Честер КАРЛСОН, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования. В 1940 году учёный получил патент на своё изобретение, но только в 1947 году фирма «The Haloid Company» (позже переименованная в «Xerox Corporation») приобрела права на ксерографию, и через 11 лет в продаже появился копировальный аппарат, который во всем мире называют просто ксероксом. Настойчивость Карлсона была вознаграждена, и он стал мультимиллионером.

1928 Вячеслав Васильевич ТИХОНОВ, российский актёр.

1940 Ник НОЛТ (НОЛТИ), американский актёр. В 1960-е годы получил 5 лет условно за подделку повестки на воинскую службу.

1949 Ирина Вадимовна МУРАВЬЁВА, российская актриса. Её мать была родом из Беларуси. У неё двое сыновей.

1952 Виктор Алексеевич ПРОСКУРИН, российский актёр. Его отец - казах.

1977 Роман Сергеевич КОСТОМАРОВ, российский фигурист.

1983 Ирина ХАНУНИК-РОМБАЛЬСКАЯ, белорусская телеведущая (СТВ).

1969 Сергей Анатольевич СИВОХО, украинский КВНщик. У него сын Савва.

СОБЫТИЯ:

1725 От простуды умер ПЁТР I, не успев написать завещание.

1816 В Англии в полицейской операции впервые была задействована собака.

1837 Дуэль А.С. ПУШКИНА с ДАНТЕСОМ на Чёрной речке. Условия поединка были разработаны секундантами противников - лицейским товарищем Пушкина полковником К.К. ДАНЗАСОМ и французом Д'АРШИАКОМ. Первые четыре пункта этого документа гласили: «1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам. 2. Вооружённые пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. 3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не позволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. 4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила...». Эти условия фактически предопределяли если не смертельный, то тяжёлый исход дуэли. Пушкин согласился на все условия, даже не взглянув на них.

1879 Инженер-железнодорожник Сэнфорд ФЛЕМИНГ предложил ввести универсальное стандартное время, разделив земной шар на 24 часовых зоны. Спустя четыре года эта идея была принята на железных дорогах Северной Америки.

1919 Чикагский доктор Джеймс ХЕРРИК первым в мире опубликовал кардиограмму сердечной недостаточности.

1928 Была произведена первая в мире передача телесигнала через океан - из Лондона в Нью-Йорк.

1929 В русском языке появилось слово «вертолёт». Так авиаконструктор Николай КАМОВ назвал своё изобретение: первый советский вертолёт Каскр-1.

1983 53-летний Джованни ВИГЛИОТТО был осуждён судом в США на 34 года тюрьмы за то, что женился на 105 женщинах.

2010 В возрасте 47 лет умерла Анна САМОХИНА, российская актриса.

2017 Умер Виктор ЧАНОВ, украинский футбольный вратарь.