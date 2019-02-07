Еще одним задержанным по делу о договорных матчах стал бывший волейболист сборной Беларуси

Экс-волейболист сборной Беларуси Денис Осипов — третий задержанный по делу о договорных матчах в белорусском футболе и волейболе, сообщает «Прессбол» .



Денис Осипов. Фото с сайта pressball.by

Помимо Осипова, под стражей с 5 января остаются бывшие футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий.

По материалам ГУБОПиК МВД Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Роль Осипова в этой истории такая же, как и фигурировавших в подобных делах экс-футболистов. А именно — посредническая между крупными заказчиками из-за рубежа (букмекерские конторы) и исполнителями в Беларуси (волейболисты, обеспечивающие нужные результаты). О каких именно матчах речь, следствие разбирается. Впрочем, уже сейчас известно, что в разработке у органов есть игра предыдущего чемпионата страны. Это победа брестского «Западного Буга» над могилевским «Коммунальником» со счетом 3:1 в 14-м туре 18 февраля прошлого года.

Денис Осипов родился в деревне Подсвилье, что неподалеку от Глубокого, отсюда перебрался в Витебск — в местную спортивную школу. В начале 2000-х стартовал этап его биографии в «Шахтоспецстрое» из Солигорска.

В 2006-м Осипов перебрался в гомельский ГВК. Спустя год команда перебазировалась в Жлобин — настали золотые времена «Металлурга». С пьедестала жлобинчан было не потеснить пять лет подряд — до самого развала клуба. Параллельно парни Игоря Загорцева успели наделать шуму в еврокубках.

Летом 2012-го Осипов сменил Жлобин на Борисов, где набирал обороты БАТЭ-БГУФК (нынче в аббревиатуре нет двух последних букв). В рядах этой команды спустя пару лет он тихо-мирно и завершил карьеру.

Вскоре после окончания спортивной жизни у Осипова началась другая жизнь — в банковской сфере. Он перебрался жить в столицу и работать в Минское отделение № 2 «Белвнешэкономбанка». Его супруга Ольга родом из Витебска и трудится по этому же профилю — ведущим экономистом «Минск-Арены». Сейчас она в декретном отпуске: недавно у пары появился второй ребенок.