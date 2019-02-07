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В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты

08.02.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты. Об этом сообщили в эфире программы «Панорама» не телеканале «Беларусь-1».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63277.php

В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сюжет был посвящен встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Нацбанка Павла Каллаура.

«В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля», — сообщили на белорусском телевидении.

Как обновленные купюры и монеты будут отличаться от «старых», на «Беларусь-1» не рассказали и не показали.

В сентябре прошлого года президент подкорректировал указ о деноминации: в 2019-2020 годах планировалось допечатать банкноты отдельных номиналов ввиду увеличения количества ветхих купюр, повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также модификации денежных знаков в целях повышения защиты от фальшивомонетничества.

Напомним, 1 июля 2016 года прошла деноминация. Мы расстались с деньгами образца 2000 года — в обращении появились новые деньги — 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Они были отпечатаны и отчеканены еще в 2009 году, но власти ожидали удобного момента для перехода на новые деньги.

 
 
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  В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты. Об этом сообщили в эфире программы «Панорама» не телеканале «Беларусь-1». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY ...
 
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