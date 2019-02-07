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В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты
08.02.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты. Об этом сообщили в эфире программы «Панорама» не телеканале
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Сюжет был посвящен встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Нацбанка Павла Каллаура.
«В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля», — сообщили на белорусском телевидении.
Как обновленные купюры и монеты будут отличаться от «старых», на «Беларусь-1» не рассказали и не показали.
В сентябре прошлого года президент
Напомним, 1 июля 2016 года прошла деноминация. Мы расстались с деньгами образца 2000 года — в обращении
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В этом году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты. Об этом сообщили в эфире программы «Панорама» не телеканале «Беларусь-1». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY ...
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