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Белорусских биатлонисток сняли с дистанции в эстафете из-за слишком большого отставания
Женская сборная Беларуси по биатлону не смогла завершить эстафету на этапе Кубка мира в канадском Кэнмору из-за отставания на круг.
Белорусская команда была снята на третьем этапе. К этому моменту Анна Сола, Елена Кручинкина и Инна Костюченко на троих пробежали четыре штрафных круга. Дарья Юркевич так и не смогла выйти на дистанцию.
Победу же одержала команда Германии (Хинц, Хильдебранд, Херрманн, Пройсс, Дальмайер). Вторыми стали норвежки, пробежавашие два штрафных круга на первом этапе, а третьими - француженки. Лидировавшие почти всю гонку стали в итоге четвертыми.
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Женская сборная Беларуси по биатлону не смогла завершить эстафету на этапе Кубка мира в канадском Кэнмору из-за отставания на круг.
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