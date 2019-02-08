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Белорусских биатлонисток сняли с дистанции в эстафете из-за слишком большого отставания

09.02.2019 02:04 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по биатлону не смогла завершить эстафету на этапе Кубка мира в канадском Кэнмору из-за отставания на круг.


Источник: vk.com/belarusbiathlon, Денис Костюченко

Белорусская команда была снята на третьем этапе. К этому моменту Анна Сола, Елена Кручинкина и Инна Костюченко на троих пробежали четыре штрафных круга. Дарья Юркевич так и не смогла выйти на дистанцию.

Победу же одержала команда Германии (Хинц, Хильдебранд, Херрманн, Пройсс, Дальмайер). Вторыми стали норвежки, пробежавашие два штрафных круга на первом этапе, а третьими - француженки. Лидировавшие почти всю гонку стали в итоге четвертыми.

 
 
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Женская сборная Беларуси по биатлону не смогла завершить эстафету на этапе Кубка мира в канадском Кэнмору из-за отставания на круг.
 
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