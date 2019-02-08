Белорусские биатлонисты заняли 12-е место в эстафете. Победили норвежцы

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Забойщик нашей команды Максим Воробей быстро прошел первый круг, но не справился со стрельбой и уже на лежке зашел на штрафной круг. Наша команда оказалсь в конце второго десятка, но затем постепенно начала подъем.

Воробей хорошо справился со стойкой и передал эстафету 17-м. Роман Елетнов за два рубежа использовал всего два доппатрона и поднялся на 14-е место. Дмитрий Лазовский отыграл еще две позиции и отправил Никиту Лобастова на трассу 12-м. Разрывы в эстафете были такими большими, что судьи начали постепенно снимать сильно отстающих. Среди отставших на круг оказались сильные сборные Швеции, Болгарии, США и Швейцарии, но белорусы смогли остаться в гонке и финишировали 12-ми.

Победу же с огромным преимуществом праздновали норвежцы (Биркеланд, Кристиансен, Бьонтегор, Й. Бё). Вторыми стали французы, а третьими — россияне.