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Белорусские биатлонисты заняли 12-е место в эстафете. Победили норвежцы

09.02.2019 00:02 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Забойщик нашей команды Максим Воробей быстро прошел первый круг, но не справился со стрельбой и уже на лежке зашел на штрафной круг. Наша команда оказалсь в конце второго десятка, но затем постепенно начала подъем.

Воробей хорошо справился со стойкой и передал эстафету 17-м. Роман Елетнов за два рубежа использовал всего два доппатрона и поднялся на 14-е место. Дмитрий Лазовский отыграл еще две позиции и отправил Никиту Лобастова на трассу 12-м. Разрывы в эстафете были такими большими, что судьи начали постепенно снимать сильно отстающих. Среди отставших на круг оказались сильные сборные Швеции, Болгарии, США и Швейцарии, но белорусы смогли остаться в гонке и финишировали 12-ми.

Победу же с огромным преимуществом праздновали норвежцы (Биркеланд, Кристиансен, Бьонтегор, Й. Бё). Вторыми стали французы, а третьими — россияне.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
 
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