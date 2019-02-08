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Вокальный ансамбль волковысской школы искусств принимает участие в международном фестивале
09.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
Вокальный ансамбль учителей «Импреза», руководитель Наталья Прокопеня, участвует в международном фестивале Golden Time. Помимо основного конкурса организаторами проводится конкурс на приз зрительских симпатий в смешанной возрастной категории и номинации и оценивается исходя их количества лайков, репостов и просмотров.
Давайте поможем землячкам победить. Для этого надо сделать всего пару кликов на вашем гаджете.
Если вы делаете репост с YouTube в свои социальные сети, то количество просмотров видео растет в геометрической прогрессии. Многие из участников этого не знают.
Для этого нужно зайти на страницу конкурсного видео в Фэйсбук:
Конкурс на приз зрительских симпатий проводится в смешанной возрастной категории и номинации и оценивается исходя их количества лайков, репостов и просмотров!
Где:
1 лайк = 1 балл (лайки считаются в Вконтаке + в Фейсбуке + YouTube)
1 репост = 4 балла (считается только Вконтакте + Фейсбук (без YouTube))
1 просмотр = 1 балл (просмотры считаются только на YouTube)
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Вокальный ансамбль учителей «Импреза», руководитель Наталья Прокопеня, участвует в международном фестивале Golden Time. Помимо...
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