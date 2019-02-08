Вокальный ансамбль волковысской школы искусств принимает участие в международном фестивале





Вокальный ансамбль учителей «Импреза», руководитель Наталья Прокопеня, участвует в международном фестивале Golden Time. Помимо основного конкурса организаторами проводится конкурс на приз зрительских симпатий в смешанной возрастной категории и номинации и оценивается исходя их количества лайков, репостов и просмотров.

Давайте поможем землячкам победить. Для этого надо сделать всего пару кликов на вашем гаджете.

Если вы делаете репост с YouTube в свои социальные сети, то количество просмотров видео растет в геометрической прогрессии. Многие из участников этого не знают.

Для этого нужно зайти на страницу конкурсного видео в Фэйсбук:

Конкурс на приз зрительских симпатий проводится в смешанной возрастной категории и номинации и оценивается исходя их количества лайков, репостов и просмотров!

Где:

1 лайк = 1 балл (лайки считаются в Вконтаке + в Фейсбуке + YouTube)

1 репост = 4 балла (считается только Вконтакте + Фейсбук (без YouTube))

1 просмотр = 1 балл (просмотры считаются только на YouTube)