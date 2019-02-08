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Чуньцзе по-горецки. Во Дворце культуры отметили Китайский новый год – Видео

09.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках отметили Китайский новый год — в дословном переводе он называется Праздник весны (春節, Чуньцзе).

Смотрите видео с праздничного вечера во Дворце культуры.

 


 
 
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  В Горках отметили Китайский новый год — в дословном переводе он называется Праздник весны (春節, Чуньцзе). Смотрите видео с праздничного вечера во Дворце культуры....
 
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