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Чуньцзе по-горецки. Во Дворце культуры отметили Китайский новый год – Видео
09.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
В Горках отметили Китайский новый год — в дословном переводе он называется Праздник весны (春節, Чуньцзе).
Смотрите видео с праздничного вечера во Дворце культуры.
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В Горках отметили Китайский новый год — в дословном переводе он называется Праздник весны (春節, Чуньцзе). Смотрите видео с праздничного вечера во Дворце культуры....
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