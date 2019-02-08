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Жительница Горок воткнула мужу ножницы в спину

09.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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У 32-летнего мужчины, доставленного в горецкую больницу, торчали из спины ножницы, было повреждено легкое. Как выяснилось, этот предмет в спину своего мужа воткнула 31-летняя жительница нашего города. Следствие установило, что в этот день супруги вместе употребляли алкоголь. Все произошло в пылу разгоревшейся семейной ссоры.

Женщину задержали — ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Данная статья УК предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 8.

Накануне недалеко произошел похожий случай — в Могилеве 37-летняя сожительница ранила ножом 32-летнего мужчину. Это случилось также во время совместного распития спиртного.

По обоим фактам следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.


 
Теги: Могилев
 
 
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  У 32-летнего мужчины, доставленного в горецкую больницу, торчали из спины ножницы, было повреждено легкое. Как выяснилось, этот предмет в спину своего мужа...
 
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