Жительница Горок воткнула мужу ножницы в спину

У 32-летнего мужчины, доставленного в горецкую больницу, торчали из спины ножницы, было повреждено легкое. Как выяснилось, этот предмет в спину своего мужа воткнула 31-летняя жительница нашего города. Следствие установило, что в этот день супруги вместе употребляли алкоголь. Все произошло в пылу разгоревшейся семейной ссоры.

Женщину задержали — ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Данная статья УК предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 8.

Накануне недалеко произошел похожий случай — в Могилеве 37-летняя сожительница ранила ножом 32-летнего мужчину. Это случилось также во время совместного распития спиртного.

По обоим фактам следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.