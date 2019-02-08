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Жительница Горок воткнула мужу ножницы в спину
09.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
У 32-летнего мужчины, доставленного в горецкую больницу, торчали из спины ножницы, было повреждено легкое. Как выяснилось, этот предмет в спину своего мужа воткнула 31-летняя жительница нашего города. Следствие установило, что в этот день супруги вместе употребляли алкоголь. Все произошло в пылу разгоревшейся семейной ссоры.
Женщину задержали — ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Данная статья УК предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 8.
Накануне недалеко произошел похожий случай — в Могилеве 37-летняя сожительница ранила ножом 32-летнего мужчину. Это случилось также во время совместного распития спиртного.
По обоим фактам следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилевской области.
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У 32-летнего мужчины, доставленного в горецкую больницу, торчали из спины ножницы, было повреждено легкое. Как выяснилось, этот предмет в спину своего мужа...
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