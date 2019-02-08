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Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

09.02.2019 00:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

На звание лучших претендовали 158 изданий, а до финишной прямой дошли 68. В конкурсе 14 номинаций. Так, в «Литформате» победила книга Алеся Рязанова «Такая i гэтакi: талакуе з маланкаю дождж».

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

В номинации «Вместе с книгой мы растем» лучшей названа «Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка». А Гран-при удостоен «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi». Золотые фолианты получили лучшие из 40 издательств.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри Национального конкурса «Искусство книги»:
Новой традицией является представление уникальных изданий, изготовленных в единичных экземплярах как библиофильская редкость – с настоящими офортами, гравюрами, с текстом, набранным вручную. В этом году тоже есть издания, которые будут крайне интересны зрителю.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Больше, чем книги – это не просто слоган международной выставки, в рамках которой и прошло награждение. Здесь литература для абсолютно всех возрастов и предпочтений. Как оказалось, особой популярностью у белорусов пользуются художественные и научно-популярные книги. Напоминаем, что двери ярмарки открыты для всех желающих по 10 февраля.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»
 
 
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Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На звание лучших...
 
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