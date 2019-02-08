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Жеребьёвка матча 1/4 финала Кубка Федерации Германия-Беларусь

09.02.2019 00:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Брауншвейге прошла жеребьевка четвертьфинального матча Кубка Федераций между теннисными командами Германии и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьёвка матча 1/4 финала Кубка Федерации Германия-Беларусь

Первыми 9 февраля на корт выйдут Татьяна Мария и Александра Саснович. Затем настанет черед поединка между Андреа Петкович и Ариной Соболенко. 10 февраля состоятся еще две одиночные встречи. Саснович сыграет с Петкович, а Соболенко – с Марией. Затем пройдет парный поединок.

На него с белорусской стороны заявлены Виктория Азаренко и Лидия Морозова. Немецкая команда рассчитывает на Анну-Лену Гренефельд и Лауру Зигемунд.

Жеребьёвка матча 1/4 финала Кубка Федерации Германия-Беларусь

Любопытно, что год назад команды Беларуси и Германии встречались на этой же стадии турнира. Матч на «Чижовка-Арене» выиграли немки со счетом 3:2.
 
 
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Новости Беларуси. В Брауншвейге прошла жеребьевка четвертьфинального матча Кубка Федераций между теннисными командами Германии и Беларуси, сообщили в программе...
 
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