«Теперь я видел все»: замурованные унитазы и подвесные стиральные машины на «Доске позора»

Мы подсчитали, сколько раз выходила « Доска позора »: сегодня это уже 32-й выпуск. И знаете что? Меньше писем в нашей редакционной почте не становится. У нас есть и новости: звонили из ЖКХ, просили всех, кто присылает фото последствий капремонтов и благоустройства, указывать адрес, чтобы оперативно устранять проблемы. И по секрету сказали, что каждую неделю внимательно изучают, на что читатели TUT.BY жалуются. В этот раз у нас есть на что посмотреть не только коммунальным службам, но и строителям-отделочникам.

Город Витебск, арка в доме 19/1 по Московскому проспекту. Недавно дом со стороны проспекта покрасили, но какие-то вандалы испоганили свежеокрашенную арку. Автор фото сообщает, что надписи закрасили. Но у него все же есть претензия: «Я, конечно, понимаю, что Витебск — город Малевича и Шагала, но неужели краски белой не было?».



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Одоевского, 32. Здесь идет капитальный ремонт. Автор фото пишет, что когда начались электромонтажные работы, чтобы достать проводку вскрывались каналы в стенах. Провода достали, кое-какие заменили. Каналы заделали, а старую проводку обратно не уложили, ненужную не обрезали. Электромонтажники не против все исправить, но требуют разрешения от заказчика — ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска. Заказчик разрешения не дает и утверждает, что это проблемы жильцов. Жители дома возмущаются, что висящая проводка выглядит хуже, чем до капремонта.



Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

Человек, который прислал нам фото этого туалета, до этого жил в другом мире — там, где на унитазах принято сидеть. Поэтому, когда он заглянул в туалет на заправке возле Бреста, пришлось задержаться в кабинке дольше обычного. Как сообщает автор фото, «конструкция ввела меня в ступор».



Фото предоставлено читателем

Другие скажут: «Это еще цветочки, он еще не видел настоящего сортира». Например, такого, как на фото ниже. Эту дырку в полу мы назовем модернизированным туалетом — все же вокруг плитка и бумажка висит. Это, кстати, где-то в Бресте, в кафе.



Фото со страницы в facebook Мая Краіна Беларусь

Не верьте все тому, что пишут на заборах и стенах. Даже если это в Национальном аэропорту.



Фото: Павел Станкус

Главная и единственная дорога к центральной больнице в Смиловичах. В этом же здании Дом детского творчества и музей художника Хаима Сутина. Не пройти и не проехать. Подпись под фото краткая: «Спасибо, жители поселка».



Фото предоставлено читателем

Новополоцк, улица Дзержинского, дом 17, корпус 2, подъезд 4. Смотрите, как здесь хорошо отремонтировали крыльцо. Но жители подъезда говорят, что это плохой ремонт: «Ладно, что решетку не поставили, так ведь уклон сделали в угол к дверям подъезда: теперь после дождей здесь лужа огромная».



Фото предоставлено читателем

Работа профессионала из ЖРЭУ Ленинского района Бреста. Главное, что все работает.



Фото предоставлено читателем

Что это за черное пятно на желтой разметке? Автор фото сообщает, что на этом месте была лужа и ее по контуру обвели краской.



Фото предоставлено читателем

После того как почистили дорогу по улице Большая Чаусская в Могилеве, единственного тротуара не стало. Где теперь ходят пешеходы? По проезжей части.



Фото предоставлено читателем

Зачем перемычка? В будущем подопрут дверью — и все будет держаться. Новостройка на проспекте Дзержинского в Минске.



Фото предоставлено читателем

Это ступени крыльца первого подъезда жилого дома № 78 по улице Каменногорской в Минске.



Фото предоставлено читателем

Жители уточняют, что дому нет и 6 лет, а ступени и пандусы уже развалились. Они уже неоднократно обращались в обслуживающие организации: «Один раз приходил плотник (!) и замазал выступающую арматуру цементным раствором, но эти заплатки уже выкрошились и из ступеней опять торчит арматура».

Это, конечно, мелочь, но почему плиточник сделал квадратное отверстие в плитке под круглую трубу?



Фото: TUT.BY

«Зафугуем — и все будет нормально, хозяин», — говорил плиточник. Поверим?



Фото предоставлено читателем

А вот как выглядит плохо выполненная работа по утеплению: не тем материалом, на неправильно собранный каркас. Представляете, сколько стоит все это переделать?



Фото предоставлено читателем

Теперь мы видели все — подвесная стиральная машина. Тут чувствуется фантазия хозяина квартиры, придумавшего, как в стесненных условиях хрущевки стирать белье.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!