«Трудовой мигрант»: «Английского не хватило для польской IT-компанию, но позвали в Украину»

На FINANCE.TUT.BY новый конкурс — « Трудовой мигрант » — поделиться историями о своих доходах и тратах мы предлагаем тем, кто выехал из Беларуси на заработки в другие страны. Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать: почему и куда вы выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Победителя ждет приз в 300 рублей. Истории на конкурс принимаются до 17 марта. А сегодня публикуем первый рассказ одного из наших читателей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Из-за английского не прошел собеседование в польскую IT-компанию, но позвали в Украину»

— Меня зовут Андрей. Сейчас мне 39 лет, я — программист С++, давно сеньор (это такое звание, с соответствующими ожиданиями в навыках и ЗП). Сразу после университета я попал в IBA, в отдел, работающий на внутренний рынок, и проработал там 6,5 лет и больше так долго нигде не задерживался. У такого подхода есть плюсы: вы можете поработать во многих областях с разными проектами, сравнить разные подходы, зарплата растет быстрее. И минусы: работодатели не любят тех, кто часто меняет работу (чаще раза в 2 года), нужно с нуля изучать новый проект, вливаться в коллектив. В последней компании (в РБ) я проработал вообще 3 месяца из-за проблем с коллективом.

Параллельно, ко мне постучался рекрутер из польского Люксофта, но собеседование я не прошел из-за английского языка. Не могу сказать, что в английском силен: мой уровень в зависимости от наличия практики от Intermediate до почти Advanced, чего вполне достаточно для чтения документации, написания комментариев к коду и митингов без устного обсуждения деталей и нюансов проектов (по моему скромному мнению детали и нюансы нужно обсуждать письменно, чтобы потом не было проблем). Да, у меня проблема с восприятием на слух английской речи, но такой плохой дикции какая была у польской стороны я в жизни не слышал.

Однако, мои контакты быстренько передали украинскому Люксофту, в частности, Одесской локации. Английский там был формальностью (но небольшой рассказ о себе на английском попросили). Техническое интервью я прошел очень хорошо и меня «хотели» прямо на «следующей» неделе. Несмотря на то, что к тому моменту я уже развелся и бывшая жена с ребенком укатила в Москву — я не решался. Даже несмотря на хорошие отзывы о жизни в Украине моих одногруппников по университету. Их туда минимум 4 уехали сразу после университета, но контакт я поддерживал только с 2. Сам я примерно раз в год посещал Украину как турист (иногда чаще, иногда реже). С 2008 года. Даже НГ 2013/2014 провел в Киеве, ходил посмотреть на баррикады как на экскурсию. В конце 2013 посещал Киев с ребенком ради аквапарка (но с ним в центр не показывался, а окраины протестующих не волновали).

В итоге, в тот год я все же не решился. Но через год предложенная ЗП в 2500 $ «на руки» была все еще больше чем в РБ, даже с учетом того, что там мне надо было снимать квартиру, а тут — нет. Плюс давали релокационные, оплачивали маклера до 200 $ (аналог нашего агента по факту для поиска жилья), за свой счет и своими силами делали разрешение на работу и временный вид на жительство. Где можно было обойтись без личной подачи документов — обошлись (оно и понятно: дешевле гонять офис менеджера за 3 $ в час, чем меня). Было очень веселое финальное собеседование, где были трое: линейный менеджер, менеджер проекта и технический специалист. Тестовое задание на финальном собеседовании — написать сортировку пузырьком (для сеньора!). В общем, я понял, что ребята веселые, подбирают себе таких же, компания тратится на мою релокацию, а значит, ради защиты своих инвестиций, будет заботиться об атмосфере в коллективе. Плюс белорус, уже работавший в Одессе, назовем его Саша, разрекламировал Одессу как солнечный город со вкусной и дешевой едой, красивыми девушками (особенно летом) и морем под боком (и что море зимой я вряд ли поеду смотреть как турист). Сам я любитель порулить, к тому же, и я решился. Собрал самое необходимое, погрузил в личный автомобиль и погнал. До Одессы всего ~1050 км, но т.к. релокация случилась в конце ноября (короткий световой день), а дороги в Украине такие, что очень нужно все хорошо видеть, я решил ехать «целых» 2 дня. И не ошибся. Были ямы и большие ямы. Был бугор в одном месте, да такой и в таком месте, что я бы снес себе часть днища. И это на одной из лучших дорог Украины — Киев — Одесса. Мне еще повезло, что в то время на этой дороге не успела образоваться наледь. Поездив по Украине понимаешь, что у нас за дорогами следят: ямки заделывают, чистят.

Я думаю, что читатели догадались, что моя история — успешная. Меня никогда не обманывали в IT компаниях в РБ. Если договаривались, что ЗП в долларах должна быть такой-то, значит так и платили. Естественно — рублями и по адекватному курсу, даже в 2011 году.

Как и в РБ, крупная компания в Украине не может платить ЗП долларами (это может очень дорого обойтись). Я знал, что я не буду тратить там всю ЗП и на тот момент иностранец мог купить в обменнике валюты не больше чем сдал. Когда сдавалась валюта, выдавалась специальная бумажка, в ней сумма в гривнах (!). На эту сумму иностранец и может купить валюту. Белорусы, в среднем, очень законопослушные, поэтому я очень волновался о том, что я буду делать с кучей гривен, в стране, где национальная валюта может очень резко и очень сильно «упасть».

Украинцы широко улыбались мне когда я высказывал свои опасения, что не смогу купить валюту в Одессе. Даже по-доброму смеялись. Лишь «наулыбавшись» вдоволь, они мне сказали, что есть замечательный книжный рынок в центре, сокращенно — «книжка», где стоят валютчики (как у нас в начале 90х на комаровке), а через дорогу здание СБУ… После этой фразы они «попадали под стол», глядя на выражение моего лица. Для белоруса эта ситуация давно немыслима. На мой немой вопрос ответили: им же тоже надо где-то валюту менять! (речь про сотрудников СБУ).

В общем, было весело, но это было позже. Я приехал в Одессу ближе к концу рабочего дня в пт. Я должен был забрать ключи у охраны на офисе по оговоренному адресу (охрана круглосуточная, поэтому я не волновался о времени приезда). Но навигатор не довел меня до офиса метров 200 и оттуда офис не был чётко виден (снимал не в день приезда и в светлое время суток). Было видно вот это:



Фото автора конкурсной истории.

И мне резко стало очень грустно. Я понимал, что я быстро найду офис, но я не был готов увидеть такую Одессу. К тому же, я никого в Одессе не знал и до знакомства с коллегами оставалось минимум 2 дня.

«Почти все жилье в Одессе сдается через маклеров»

Всех кто приезжает, компания на 2 недели обеспечивает жильем. За эти 2 недели нужно найти себе что-то постоянное. Компания, кроме того что дает 200 $ на маклера, дает еще и контакты проверенных людей, чтобы приезжающим не нужно было беспокоиться о том, что маклер вас как-то кинет. Они работают с компанией годами и прекрасно понимают, что если кто-то на них начнет жаловаться, они быстро потеряют много клиентов. Имя там имеет большое значение, но ожидание экономического эффекта в будущем — еще больше и я к этому еще вернусь.

Надо сказать, что бОльшая часть жилья в Одессе сдается через маклеров. У них нет сайта вроде neagent.by И сдающие и снимающие часто работают с одним и тем же маклером. Когда снимающий обращается к маклеру тот сначала прозванивает тех, кто сдает через него и только потом обращается к коллегам. Тариф маклера — половина аренды за месяц. Если маклера 2 — они пилят эту половину пополам (каждому четверть). Если маклеров трое (такое бывает) — пилят на троих. Жилье в Одессе дороже чем в Киеве! И в закупке, и в аренде.

Я в итоге, снял однушку 45 квадратов в новостройке-столбике почти между двумя офисами за 6 300 грн в месяц (хозяева хотели 6500, но я им понравился, т.к. по возрасту и жизненному пути был похож на их сына, укатившего в ЕС. Они даже отказались от настойчивых уговоров своего маклера показать квартиру кому-то еще). В РБ я в разное время и сдавал и снимал квартиру, поэтому знал типаж людей и с одной и с другой стороны, чем выгодно воспользовался.

Ремонт в квартире был простой: простой шкаф-купе без излишеств, не новый, но приличный диван, советский письменный стол, новая кухня, балкона нет, простенькие шторы только в комнате, внутренние двери выброшены (такой ремонт дешевле). От ЭЛТ телевизора я отказался на месте, несмотря на то, что хозяева уверяли, что он рабочий. Мне он был ни к чему. Хозяева были довольны, что им не надо переживать за телек. Ремонт без излишеств от слова совсем, но и не эконом/бабушатник. Аналогичная по площади квартира в том же доме, но с ремонтом получше + были двери + ванна вместо душевой кабины у меня + LCD телек + мебель новее — стоила 7500 (коллега снимал). Да, у меня конечно же был холодильник, индукционная электро плита и, конечно же, кондиционер. Там без кондиционера летом можно сразу вешаться. Я не люблю жару и южный город был для меня скорее минусом, чем плюсом. Зато я приучил себя ходить на работу к 9 и даже чуть раньше — тогда на улице еще не пекло. На работе, естественно, был кондиционер.



Снимок носит иилюстративный характер.

Были варианты и дешевле. В Одессе, особенно в центре, очень много 2−3-5 этажных домов. Это сталинки и хрущевки. И, наверное, еще даже до сталинки. Были варианты: хорошая сталинка за 6 000 грн в 500 м от офиса (моя квартира в итоге была 900−1000 м от офисов); средней вшивости хрущ на 5 этаже тысяч за 5 (последний этаж в хрущах это ад летом даже у нас). Также были хитрые граждане, у которых был свой не маленький участок, они сделали там двухэтажную нелегальную застройку (документов на жилье не было и не могло быть): коридоры с дверями в отдельные «однушки» и «двушки». Квартиры — разные по цене и площади, все с санузлом и кухней. Цена от 4500 грн до 8 — 9000. За 5 — 6 тысяч грн можно было снять очень хорошую квартиру в новостройке, с ремонтом и мебелью, но на окраинах. 5−8 км до центра, но это минимальная цена для тех, кто умеет и хочет искать. Для остальных — на тысячу больше. Еще я видел вариант, не могу его не упомянуть, 200 м от работы, но жилье изначально не предполагало наличие сан узла — до войны (Великой Отечественной) будка на улице стояла. Потом часть комнаты отгородили для маленькой комнатки, она даже меньше чем туалет в домах у нас 1980х годов постройки (с кухнями по 6−7м), дверь сбоку (а не перед лицом сидящего, как

«Если навыки позволяют, старайтесь говорить по-белорусски»

Думаю, ни для кого не секрет, что украинцы в среднем гораздо больше, чем белорусы, используют родной язык. Устная речь в основном русская, причем в Киеве русского больше, чем в Одессе. Однако, документооборот строго на украинском. Бывает, что еще и на английском. Но было очень необычно слышать на рынке под новый год (читать строго как русский текст): «нуворичны пидарунки», «нуворичны пидарунки», (новогодние подарки)… именно так это звучало, хотя правильное произношение несколько другое, как мне кажется. Чего не сделаешь, чтобы привлечь покупателя… Русское «и» они используют вместо «ы», а когда нужно использовать и — используют i (и i с двумя точками). Я на этом подробно остановился, т.к. до релокации я этого не знал, несмотря на то, что регулярно бывал в Украине. Возможно, это кому-то поможет не оконфузится. Если ваши навыки вам позволяют — старайтесь говорить по белорусски. Тем не менее, бить никто не будет если вы будете говорить по-русски. Половина людей там по акценту понимают, имеют ли дело с русским или с белорусом, хотя оба будут говорить на русском и белорусу даже будет казаться что его русский — чистый).

Сначала среди коллег было всего 2 человека, которые говорили на украинском, даже по теме IT.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Одного коллегу пристыдыли за то, что записал себе 18 рабочих часов в день»

Теперь немного про саму работу. Овертаймы оплачивались по ставке 1.25 в будние дни, 1.5−2 — в выходные. На вход и выход были карточки, по которым надо отмечаться, но оплачивалось время из наших отчетов. Были ли те кто репортил лишнее? Да! Одного даже публично пристыдили за это, но никаких санкций не применили. Видимо, потому что так делали все. Просто тот уж очень обнаглел — в один из дней записал себе 18 часов).

Когда сроки особо сильно поджимали, овертаймы в сб оплачивались по ставке 2, в вс — по ставке 2.5, при этом в будние дни должно было быть не менее чем по 8 часов. Чтобы работать в вс, нужно было отработать часов 6 в сб. А то хитрые спрашивали можно ли приходить только в вс. Когда просили работать несмотря на больничный ставка была 2.0

Рассказывать в подробностях чем мы занимались я не имею права — уж очень жёсткие NDA в последние лет 10 в IT. Скажу только, что это было ПО для автомобилей.

Бонусом первого офиса была дешевая и не плохая столовая (заслуга компании).

Цены такие: Рассольник ленинградский № 208 — 9 грн, Каша гречневая с овощами — 8.5, Отбивная свиная с помидорами и сыром — 28.5, Хлеб пшеничный — 0.7 (это из моего чека за 30.11.2016). Цены в октябре 2017: Борщ украинский — 9.9, Хлеб — 0.8, Каша пшеничная — 8.5, Бифштекс печёночный с луком — 25. Итого: 44.2 грн (курс 26.75, т.е. обед — 1.65 $).

Ужин в кафе в тот же день: чологач баранина — 160 грн (5.98$), хлеб — 10 грн.



Фото автора конкурсной истории.

Это довольно не дорогое кафе, называется «Вагон», похоже на наше «Лидо» (адрес: Большая Арнаутская 125а). Не сочтите за рекламу, хозяин кафе мне за это ни копейки не заплатил, просто вкуснее чем там я мяса не ел (свинина, баранина). Хозяин кафе — он же один из поваров. Очень стабильное качество изготовления блюд. Еще там божественные шампиньоны с какой-то особенной подливой (65 грн, хотя в других местах та же порция 40 — но вкус совсем не тот) и супер борщ — 45 грн (вкуснее я никогда не ел). Сыну очень понравились крылышки, собственно он только их и заказывал, когда прошелся по остальному меню (я привозил его когда у меня был отпуск). Однажды, мы решили рано позавтракать, когда Вагон еще был закрыт и пошли в неплохое кафе, которое я нашел до Вагона (и оно раза в 1.5 дороже). Так вот, ребенок ест там крылья и изрекает: нет, они вагону не конкуренты… Ребенку было 10 лет.

Как и в Минске, офис IT компании был с хорошей кухней (3 шт на 8 этажей), где можно было не только пообедать, но и отметить ДР (в обед или вечером), хорошие комнаты отдыха с гамаками, тренажерный зал. Красивые девочки на ресепшн и красивые офис менеджеры. По праздникам заказывали на всех в офис: когда мороженое, когда гриль блюда с глинтвейном (безалкогольным).

Понимая, что я в Украине, я тщательно записывал выплаты. Один раз не досчитался 600 $. Сказал своему менеджеру и вопрос был решён (не быстро, но решен). То ли это была случайность, то ли тестировали внимательность…

«По страховке можно выбрать даже аптеку, в которой забрать лекарства»

В Беларуси я попользовался нашей бесплатной медициной и нашей страховой медициной. Разница — как между грузовиком Великой отечественной войны и хорошим мерседесом. Страховка в Украине была еще лучше. У нас лекарста, которые выписывает врач, ты покупаешь сам. Там — врач звонил в страховую, говорит диагноз и лечение, передает трубку мне и страховой агент спрашивает в какой аптеке мне удобно забрать мои бесплатные для меня лекарства. Уже тогда украинский частный медцентр мог оформить больничный.

Как добирался на работу и с работы? Квартиру подбирал так, чтобы было удобно ходить пешком. И для здоровья полезнее и экономия времени (можно больше овертаймить). В плохую погоду ездил этот несчастный километр на такси. Цена вопроса — до 35 грн (1.3 $), иногда 10 грн (по акции). Кто жил дальше, могли ехать на работу и с работы на корпоративном шаттле (почти обычная маршрутка, только состояние лучше, чем у обычной и контингент — свои), которые ходили в разных направлениях и были бесплатными.



Фото автора конкурсной истории.

Если у нас я одно время планировал ездить на работу на роликах (примерно 4.5 км), то в Одессе даже на велосипеде надо ездить аккуратно, т.к. ямы на тротуаре такие, что можно легко упасть.



Фото автора конкурсной истории.

«Из печального: украли номера с машины, требовали 800 гривен»

Как-то у меня сняли номер с машины. Я не знал и меня не предупредили, что такое там (в Одессе) практикуется (в Киеве с кражей номеров не так все плохо, а во Львове машина стояла на охраняемой стоянке около хостела/гостиницы). Прилетел как-то зимой из Минска, из аэропорта сразу на работу. Сижу и думаю: надо в магазин сходить и на машину посмотреть… Иду из магазина, смотрю — записка под дворником, отсутствующие номера еще не вижу. Записки мне и в РБ оставляли, с текстом: куплю вашу машину. А тут просто номер телефона, написанный от руки, на бумажке, бережно завёрнутой в файлик… Звоню. Голос на русском с кавказским акцентом спрашивает:

— Как мы будем решать проблему?

— Какую проблему? У меня нет проблемы…

— Так у тебя же номеров нет, как ты домой поедешь?!

… молчание. Голос поясняет: Ты приехал в чужую страну и оставил машину без присмотра. Чего еще ты ожидал?

И вот дальше хочу бросить камень в огород нашего МВД. Им ничего не стоит помочь своим согражданам в подобной ситуации. Есть полиграфический центр МВД, где на тот момент за 25 руб они могли сделать номера. Но только, если я могу сдать старые. Тем не менее, понятно, что номера стоили не более 25 руб и я согласен был их заплатить. Но в моем случае я должен был перерегистрировать машину. А это 71р (на тот момент) + компьютерные услуги+техосмотр+дорожный сбор. +Предоставить машину на сверку вин в Минск. А как приехать? Официальный ответ МВД — на эвакуаторе. Спасибо вам огромное за заботу о своих гражданах! В итоге, многие выбирают «покупку» своих номеров у злоумышленников, чем провоцируют их на продолжение подобной деятельности.

Я не стал платить злоумышленникам. Сделал дубликаты, стоило это 450 грн. Наверное, я рисковал поступая так. Злоумышленники, назначая цену, интересуются маркой авто и годом выпуска (если забыли что за авто, как в моем случае). Я знал что платить не буду, что звоню просто узнать сумму и понимал, что для низкой цены нужно сказать, что у меня жигули 1972 гв, но решил посмотреть как котируется моя машина. С учетом того, что я им сказал, попросили 800 грн. Местная полиция сказала, что лучшее, что они могут сделать это посоветовать поискать номера в радиусе 50−100м.

Потом я ставил машину на охраняемую парковку. У организации есть договор с хозяином кучи парковок в Одессе. Организация платит, его люди охраняют. Так на такой платной парковке разбили стекло в задней двери. Багажник открыть не осилили, лезли туда сложив задние сиденья. Украли просроченный огнетушитель, пару литров синтетического масла… Я из принципа обратился в полицию. Хозяин парковок сам ездил к местным официалам, заказывал стекло, потом забирал его, оплачивал замену на СТО и оплатил потерю моего времени из-за всего этого. Уж очень не хотелось ему терять очень ценного вип клиента.

Кто поедет в Украину — имейте ввиду, что даже посадив номера на заклепки вы проблему не решаете, а можете ее даже усугубить. В конторке по изготовлению номеров (на это уходит 15 минут, украинские номера делают так, что не отличишь от настоящих, с белорусскими — сложнее) сказали, что злоумышленники бывают обидчивые — могут оторвать номера с бампером — были прецендеты. Как месть за попытку не дать им «заработать». Разбивают стекла, если не могут номера снять…

В целом, это и близко не все события, которые случились со мной (я имею ввиду и хорошее и плохое, первого было больше). Экономический эффект был уверенно положительный, обучение жизни не критичное по цене).

«Белорусский программист в Украине ценится выше, чем украинский»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

После Одессы я работал в Киеве и это совершенно другой город с другими людьми, с другим отношением ко всему. Но это отдельная история, как и та, почему я вернулся и надолго ли, куда планирую дальше двигаться.

Хочу только сказать, что планка по ЗП для сеньора в Украине — где-то в районе 4000−4500 $ в месяц на руки. Это не значит, что 50% компаний могут предложить такую сумму, много компаний с планкой значительно ниже. Также я знаю, что отдельные компании в Минске имеют такую планку, но их значительно меньше чем в Украине, где налоги меньше.

Белорусский сеньор в Украине ценится выше, чем украинский сеньор. Как минимум, потому что украинские сеньоры не всегда справляются с написанием кода пузырьковой сортировки на бумажке. Я где-то видел аналитику, что 10% славян способны к программированию. Для РБ это почти миллион. А значит количество людей, которые еще придут в IT — очень велико. В Украине очень много рекламы в стиле «приходите в IT» и люди идут. Примеры: Человек работал экономистом до 32 лет. ЗП не нравилась, пошел в IT. На старте имел 500 $, через год — 1000 $. Другой в 24 года уже имел за плечами 2 года опыта. Пришел на 700 $. Через полтора года имел 1500.

Третий с братом были хозяевами мелкого интернет-магазина, где-то до 30 лет. Проиграл конкуренцию крупным компаниям, пошел на 6 месячные курсы по программированию. На старте получил 200 $ в месяц, каждые 3 месяца в течение года ему обещали поднимать ЗП на 200 $, если будет справляться. Т.е. на выходе должна была получиться 1000 $, но малость застрял человек. На 800 $, что для украины очень даже не плохо. Больше, чем давал интернет-магазин.

Я не агитирую всех бежать в IT, ведь сам я хотел бы быть пилотом гражданской авиации. Но у меня есть много знакомых и в РБ, и в Украине и даже родственники в РФ, которые у меня постоянно спрашивают: куда двигаться дальше и «как попасть в IT?». Люди считают IT интересной темой. Хейтерам я сразу скажу, что не считаю работу, например, врача менее полезной, чем работу программиста. И считаю несправедливой такую разницу в размере оплаты труда.

Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к рассказам вы можете прочитать здесь .