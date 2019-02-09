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В Белоозёрске водитель сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

10.02.2019 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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06.02.2019 около 13:00 часов в г. Белоозерске произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63336.php

В Белоозёрске водитель сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

По предварительной информации: 48-летняя жительница г. Белоозерск, управляя автомобилем марки "Рено Меган Сценик", двигалась по ул. Ленина со стороны ул. Гагарина, в направлении ул. Энергетиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63336.php

В Белоозёрске водитель сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

Напротив д. 30 водитель совершила наезд на 7-летнего местного жителя, перебегавшего проезжую часть дороги вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63336.php

В Белоозёрске водитель сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в УЗ "Березовская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63336.php

В Белоозёрске водитель сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  06.02.2019 около 13:00 часов в г. Белоозерске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 48-летняя жительница г. Белоозерск, управляя...
 
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