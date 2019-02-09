Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл в 11-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Сегодня брестчане играли в гостях у действующего победителя ЛЧ французского "Монпелье" и уступил со счетом 23:29. Большую часть первого тайма игра шла мяч в мяч и только перед самым перерывом хозяевам удалось оторваться на 4 мяча -15:11. В середине второй половины встречи брестские гандболисты догнали соперников - 20:20, но затем французская команда снова завладела преимуществом и взяла реванш за поражение в первом круге в Бресте (23:26).

Свой следующий поединок в группе А Лиги чемпионов БГК проведет 16 февраля на своей арене против немецкого клуба "Райн-Левен", который в 11-м туре уступил у себя дома македонскому "Вардару" 27:30.