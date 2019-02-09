Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 4 - Российская империя

1795 23 января - Брест входит в состав Российской империи. По Бугу проходит граница с Австрийской империей. Вначале Брест - поветовый город Слонимской губернии. В городе проживает чуть более 3 тыс. жителей. Город утратил право на самоуправление.

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1797 Образовывается Литовская губерния, в состав которой входит Брест и Брестский уезд.

1798 На Брестчине ликвидировано 30 католических приходов Луцко-Брестской диоцезии. Грекокатолическая (униатская, греко-католическая) церковь на территории нынешней Белоруссии была образована после заключения Брестской унии в 1596 г. В 1791 году на территории Великого Княжества Литовского (включая этническую Литву, где большинство было католиками латинского обряда) униаты составляли 39 % населения, а на территории современной Беларуси — 75 % (в сельской местности — более 80 %) Большинство последователей униатской церкви составляли крестьяне. Кроме того, униатами являлась часть горожан и мелкой шляхты. После разделов Речи Посполитой, когда большая часть территории современной Беларуси оказалась в составе Российской империи, часть грекокатоликов присоединилась к Православной Российской церкви, а часть осталась в общении с Римом. Павел I запретил насильственные методы обращения в православие.

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В 1800 году он вернул большинство сосланных греко-католических священников из Сибири, вернул греко-католикам часть храмов и василианских монастырей. Было разрешено существовать 3 греко-католическим епархиям: Полоцкой, Луцкой и Брестской. Александр I передал управление греко-католическими приходами из рук митрополита и епископов аудиторам Греко-униатской коллегии

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В Бресте проходит детство виленского генерал-губернатора Ф.Я.Мирковича. Позднее Миркович вспоминает в своих дневниках об обществе, которое часто собиралось в доме родителей. В числе постоянных посетителей был П.И.Багратион, будущий герой Отечественной войны.

1801 Брест включен в Гродненскую губернию, в составе которой остается до 1915 г.

1802 Пожар в городе. Сгорело 160 домов в центре

1807 Появляется проект превращения Бреста в опорный пункт обороны западной границы империи. В начале XIX века главный маршал Франции Мориц Саксонский, говоря о Бресте, отмечает: «кто владеет в военное время этою твердыней, тот имеет великие выгоды над прилежащею страною». В 1807 году инженер-генерал П. К. Сухтелен превращает, по Высочайшему повелению, Брест-Литовск в опорный пункт обороны западной границы империи и составляет проект новой крепости, так как до того граница эта была практически открыта. Однако вторжение Наполеона помешало осуществлению этих замыслов.

1812 июль Брест занят французскими войсками

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1812 декабрь 25 декабря российские войска входят в Брест

1813-1815 Служба А.С. Грибоедова в Иркутском гусарском полку (два эскадрона полка размещались в Бресте), затем адъютантом генерала Кологривова А.С., штаб которого находился в городе.

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«А Брест!! Литовский! Пожалуй, нет худшего местечка на вид, но и там пожилось» из письма Грибоедова другу. В то время в Бресте было около 500 домов, в основном деревянные, проживало 3693 жителя. Из них 335 ремесленников, 9 купцов, 36 дворян, 50 лиц духовного звания. Промышленность отсутствовала. Мещане добывали средства к существованию, занимаясь обработкой земли.

1815 Сгорела церковь Св. Симеона и мощи Афанасия Филипповича В 1815 г. по решению Венского конгресса часть Польши с Варшавой отходит к России. Несмотря на это, в Бресте до 1851г. сохраняется пограничная таможня. Однажды в Тересполе случился пожар . Брестские пожарные поспешили на помощь, но пограничный надсмотрщик не пропустил их без паспортов. Тот пожар уничтожил две трети Тересполя. Один американец, издавший описания своего путешествия в 1838 году, очень удивлялся, что на Брестской таможне у его товарища конфисковали даже сувениры, которые тот вез знакомым.

1816 Юлиан Немцевич писал: «Брест, который во времена моей молодости процветал и не знал нужды… явился передо мной во всей своей убогости… Частые и, возможно, не случайные пожары, дома, занятые постоем солдат, ограничение торговли… превратили город в малолюдный и убогий… »

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1822 Пожар в городе. Сгорело 70 жилых домов и 150 лавок

1825 В городе проживает 11 тыс. человек. Имелось 3 учебных заведения

1826 19 июля В Бресте задержан П.Я. Чаадаев, русский философ и публицист.

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Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы! Пушкинские строки посвящены Чаадаеву П.Я. и являются девизом Брестского университета им. Пушкина.

1828 В Бресте побывал московский издатель Головин Н.А. В своих заметках он писал: город находился «в достойном сожаления состоянии, как в смысле строений, так и самих жителей, потому что он недавно почти весь сгорел, и правительством не дозволено строить снова. Причина этого запрета в том, что государь император, как говорят, намерен этот город переделать в крепость».

1830-1831 Польское восстание.

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После подавления Польского восстания, российские власти начали проводить политику обращения греко-католиков в православие. В феврале 1834 года Греко-униатская коллегия постановила обновить храмы в восточном духе, приобрести книги православной печати, устранить заимствования из латинского обряда. Было предписано называть младенцев только по православным святцам. Полиции вменялось в обязанность проверять, чтобы в униатских храмах священник отправлял богослужения только по православному служебнику. В церквях стали сооружать иконостасы. После этого многие греко-католики переставали ходить в свои церкви и уходили в костелы. В 1835 году был создан комитет по очистке униатского обряда, который потребовал продать все органы, либо разобрать их на запчасти. Прихожане оказывали сопротивление этой политике. Так, в Речицкой церкви Пинского уезда Минской губернии крестьяне разобрали не орган, а создаваемый иконостас. Российское правительство начало предпринимать решительные действия, направленные на распространение русского языка. Был подготовлен специальный «Очерк о средствах обрусения Западного края». В 1832 году был закрыт Виленский университет, были высланы многие польскоязычные учителя, на их место направлялись выходцы из центральных российских губерний. Был запрещен польский язык. 18 июля 1840 года Николай I лично запретил употреблять термин «губернии Белорусские и Литовские».

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Официально стал использоваться термин «Северо-Западный край». Но, несмотря на все эти меры, польский язык по-прежнему занимал ведущее положение в белорусских губерниях.

1833 Николай I утверждает план строительства крепости

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Сооружение крепости на месте центра старого города и Брестского замка началось в 1833 году по проекту военного топографа и инженера Карла Ивановича Оппермана.

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1835 Установлены межевые знаки — бутовые столбы (один из них сохранился на углу улиц Ленина и Гоголя)

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1836 1 июня- 1842 26 апреля Строительство Брестской крепости

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1842 года 26 апреля над крепостью первого класса был поднят российский флаг. Строительство схоронило под собой древний город, вызвало волнения горожан, которое пришлось успокаивать при помощи военных. На отселение выделялось 500 тыс. рублей. В Бресте проживало более 10 тыс. человек, было 726 зданий (в т.ч. 51 каменное), православный Симеоновский монастырь, 6 католических монастырей, 12 приходских и монастырских храмов. В городе имелась больница, училище, 160 лавок, 120 питейных заведений. Работали мыловаренные, свечные, мукомольные, гильзовые предприятия. Строения из старого города переносятся на два километра восточнее крепости, на так называемые форштадты, где предварительно были распланированы улицы и участки под застройку нового города. Строительство крепости и нового города привлекает торговцев, ремесленников, способствует возникновению мелкой промышленности. Русский ученый академик К.И.Арсеньев, посетивший крепость, утверждал, что Брест приобрел необычное значение в военных отношениях. Через Буг был переброшен интересный по своему устройству мост. Все жители прежнего Бреста на протяжении десяти лет успели построиться, красиво и правильно по указанному плану.

1839 Упразднены все униатские епархии. В Брестском повете закрыта 241 церковь

1842 Строится гостиный двор по Шоссейной улице. Сейчас на этом месте ЦУМ

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почтовые открытки с видами Брест-Литовска начала XX века (ул. Шоссейная, ныне проспект Машерова)

1845 В городе проживает около 18 тыс. жителей. Утвержден герб Бреста: на мысе при слиянии двух рек круг из серебряных щитов, над ним возвышается крепостной штандарт, в верхней части герба — зубр — гербовый знак Гродненской губернии, в которую на тот момент входил Брест-Литовск

1845-1853 В Брестском кадетском корпусе учится Я.Домбровский, активный участник в действиях Парижской коммуны.

1847 Пожар уничтожил все деревянные лавки в гостином дворе

1849 В Бресте проживает около 20 тыс. жителей

1856 Построен парафиальный костел Воздвижения Св. Креста

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1860 Через Брест проезжал С.П. Шевырев, русский историк литературы, назвавший Брестскую крепость «фортификационной поэмой, чрезвычайно сложной и неприступной. Чтобы взять ее надо истратить бесчисленное войско и столько же убить лет на осаду их, сколько греки убили на Трою; вот почему никакой завоеватель никогда не будет брать ее, и не дождаться ей своего Гомера».

1860-е В Бресте работало 5 табачных фабрик, 8 заводов по производству свечей, кожевенные, швейные, красильные и другие мастерские. В 1861 году было 178 лавок, 60 харчевен, 5 постоялых дворов и 22 заезжих дома, корчма, кондитерская; население — около 20 тысяч человек, из них 55% евреев.

1862 Окончание строительства Брестской синагоги, это было кирпичное двухэтажное здание шестиугольной формы.

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Фундамент и стены бывшей Большой синагоги ныне — кинотеатр «Беларусь».

1863 Апрель Восстание. (Польское, Январское). Существует версия, что В/К.Калиновский под фамилией Чарноцкого в Бресте встречается с руководителями восстания.

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31 мая Правительство Польши обратилось к белорусам с призывом к участию в восстании. Брестским повстанческим отрядом командовал Я.В.Ванькович, кобринским – Р.Л.Траугутт. В/К.Калиновский перед казнью призывал белорусских мужиков ориентироваться на Варшаву, оттуда ждать новой освободительной войны и подхватить ее. Ряд историков высказывают мнение, что фигура и жизнь Калиновского в значительной степени мифологизированы.

1864

14 мая Разгром восстания, в котором гарнизон крепости сыграл решающую роль. Процесс русификации был активизирован.

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Восстание ускорило проведение крестьянской реформы, при этом на более выгодных для крестьян условиях, чем в остальной России. Массовые репрессии затронули семьи причастных к восстанию, высылаемых в центральные губернии России. Кроме того, в Литве и Белоруссии было запрещено занимать государственные должности (в частности, учителей в школах и гимназиях) лицам католического вероисповедания, поэтому поляки и литовцы вынуждены были обосноваться в центральных губерниях России. Среди потомков таких ссыльных и переселенцев — композитор Дмитрий Шостакович и писатель Александр Грин. После восстания в западных губерниях некоторое время сохранялось военное положение. Лицам мужского пола, кроме крестьян, запрещалось удаляться с места жительства более чем на 30 верст без разрешения местных властей. Польская шляхта была лишена возможности отмечать даже семейные праздники, так как существовал запрет собираться вместе нескольким человекам. За это полагался штраф. Виленский генерал-губернатор К.Кауфман в 1866 году запретил под угрозой штрафа употребление польского языка в общественных местах и в официальной переписке, ношение траура, различных польских отличий.

1865 Построена пяти-купольная Симеоновская церковь в псевдорусском стиле. Открыта четырехклассная гимназия.

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1867 - 1870 В городе жил русский писатель Федор Михайлович Решетников.

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В дневнике Федора Решетникова брестского периода практически нет радостных ноток: «Уже третий месяц я живу в Бресте и ни одного слова пока не написал в свои заметки… Здесь многие дома имеют двух хозяев, потому что город был на том месте, где теперь крепость, и поэтому и теперь желающим строиться дают землю даром. Живут тесно, бедно; имеют много детей, половина которых мрет. Редкий еврей не торгаш; кажется, нет ни одного еврея или еврейки, которые бы не торговали чем-нибудь… Скука. Кроме этого, не с кем поговорить от души, а хотя есть люди хорошие, но они забиты и поневоле подчиняются влиянию других людей, которые интересуются только «Русским инвалидом». Казенная обстановка, солдатская форма – надоели». (18 марта 1867 года)

1868 - 1874 В Бресте жил участник польской кампании Стороженко Алексей Петрович, писатель, музыкант, скульптор. (родился 21..11.1805 г., умер 6.11.1874 г., хутор Тришин Брестского уезда). С 1868 г. живет в Брест-Литовске, предводитель дворянства и председатель съезда мировых судей Брестского повета, действительный статский советник. Последние годы жил в имении Тришин около Тришина, который получил в наследство. О. Стороженко похоронен на Тришинском кладбище

1869 Окончание строительства железной дороги Брест – Варшава

1871 Окончание строительства железной дороги Брест – Москва. Начало строительства фортов

1873 Окончание строительства железной дороги Брест – Киев

1874 Открыта частная библиотека

1879 В городе 33 694 жителя. Работают четырехклассное и церковноприходское училища

1883 Открытие железнодорожной больницы

1885 Введена в действие железнодорожная линия на Гомель. Основано Брест-Литовское музыкально-драматическое общество.

1886 28 мая Введено в эксплуатацию здание Брестского железнодорожного вокзала, в то время одно из лучших в России.

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В телеграмме, зафиксировавшей день рождения вокзала, говорилось: «После молебствия сего числа с двух часов дня последовала перемена движения на новые пути и открытие для публики пассажирского здания Брестской центральной станции».

29 августа Император Александр III и его сын Николай встречали на вокзале наследника германского престола принца Вильгельма

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1887 Было рекомендовано Царство Польское называть Привиленским краем, а поляков – вислянами

1888 Вокзал освещен электричеством (в залах, служебных помещениях и на перронах было установлено 160 лампочек)

1895 Брестская катастрофа.

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Под такими заголовками печатались корреспонденции о пожаре, бушевавшем два дня и уничтожившем всю центральную часть города. Кров потеряли около 30 тыс. человек. Огнем было уничтожено 1600 домов, богадельня, приют, две больницы, два училища, аптеки, 104 продовольственных лавки. В огне погибли 42 человека. Общая сумма убытков исчислялась в пять миллионов рублей.

1897 По материалам первой Всеобщей переписи населения в городе проживает 46 568 жителей (25 509 женщин и 21 059 мужчин). Из них 30 260 человека (66%) были иудеями. Еврейский язык назвали родным 65% жителей города, русский – 22%, польский – 7%. В Брестском уезде (повете) в 23 волостях (гминах), площадью 4893 кв. км, проживало 218 432 человека, в основном украинцы, белорусское население составляло 1.8 процента.

1901 28 апреля Пожар.

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Российская пресса писала: «Один из крупных городов западного края, Брест-Литовск постигло страшное несчастье… пожар , который уничтожил дотла лучшую часть города. … пострадало около 20,000 жильцов».

1903-1904 Открытие мужской Алексеевской гимназии и государственной женской гимназии

1905 Восстание солдат в Брестской крепости

1907 Открытие городского парка

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современное фото

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историческое фото

1909 Открытие типографии Клейна и первого синематографа. Издание газеты «Западный Буг». Начало очередного этапа модернизации крепости. В 1910 году воздухоплавательный батальон крепости получил в распоряжение свой первый дирижабль, а в 1911 году Брест-Литовская крепость специальным царским указом была оснащена собственной радиостанцией.

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(почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)

1911 Д.М. Карбышев с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную академию.

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По распределению штабс-капитан Карбышев был направлен в Брест-Литовск на должность командира минной роты. Там он принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. Владимир Максимович Догадин в чине штабс-капитана с утверждением в звании военного инженера был направлен в Брест-Литовск в качестве младшего производителя работ. Работал над воспоминаниями о Герое Советского Союза Д.М. Карбышеве. «Для нас, вновь приехавших прямо из академии, места в крепости не оказалось, и мы наняли себе квартиры в самом городе, расположенном от крепости в двух километрах. Алексеев, Десницкий и я поселились в только что построенном двухэтажном доме, расположенном на юго-западном углу города, на Шоссейной улице, против сада Шаповалова, где находился цирк и происходили гуляния с музыкой. В цирке же выступали и гастролирующие труппы из Москвы и Петербурга при проезде их в Варшаву или обратно. Против нашего дома находились два лучших ресторана — Прокопюка и Гржиба. Далее, также по Шоссейной улице, действовали два кинематографа. Если к этому добавить традиционные субботние прогулки местного населения по тротуарам той же Шоссейной улицы, то можно сказать, что здесь были сосредоточены все зрелища и развлечения жителей Брест-Литовска… Kарбышев нанял квартиру в районе центра города, в значительном отдалении от остальных инженеров…» Из воспоминаний В.М.Догадина